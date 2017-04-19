Медведєв про заяви Навального: «брехливі продукти політичних пройдисвітів»

Російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв назвав заяви опозиціонера Олексія Навального «брехливими продуктами політичних пройдисвітів». Про це він заявив на щорічному звіті в Державній думі.

Я не буду спеціальним чином коментувати абсолютно брехливі продукти політичних пройдисвітів і вважав би, що шановна мною фракція Комуністичної партії РФ повинна від цього утримуватися », – сказав Медведєв, відповідаючи на запитання депутата від КПРФ Миколи Коломейцева.

Раніше повідомлялося, що керівництво фракції КПРФ заборонило депутату Валерію Рашкіну запитувати прем’єра про розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального. До цього Рашкін звернувся до Слідчого комітету з проханням перевірити інформацію про можливу корупційну діяльність Медведєва.

Фонд боротьби з корупцією на початку березня опублікував розслідування «Він вам не Дімон» про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Сам Медведєв назвав розслідування ФБК «нісенітницею».

26 березня в десятках міст Росії відбулися акції протесту, пов’язані з імовірною причетністю голови уряду Дмитра Медведєва до корупції. У багатьох містах акції не були узгоджені владою. По всій Росії затримали близько півтори тисячі активістів, зокрема і Навального.