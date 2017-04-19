Росія: вбито двох чоловіків, які могли готувати теракт

У Росія Федеральна служба безпеки повідомляє про вбивство силовиками у Владимирській області, що на схід від Москви, двох чоловіків, які могли готувати теракт. Повідомлення цитує низка російських агенцій.

За даними відомства, вбиті є вихідцями з Центральної Азії, 1991 та 1987 року народження. Силовики знешкодили їх після того, як вони відмовилися скласти зброю і відкрили вогонь.

Як повідомляють в ФСБ, підозрювані «були пов’язані з вербувальниками міжнародних терористичних угруповань, виявляли інтерес до виготовлення саморобних вибухових пристроїв, а також заявляли про готовність здійснювати теракти на території Росії».

Раніше цього місяця унаслідок вибуху у метро Санкт-Петербурга загинуло 15 людей. У нападі підозрюють етнічного узбека, одного з загиблих. За підозрою у причетності до організації нападу затримали 9 людей.