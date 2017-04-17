Росія: ФСБ заявляє про затримання організатора нападу у Санкт-Петербурзі

В Одинцовському районі Московської області затримали одного з підозрюваних організаторів нападу у метро Санкт-Петербурга, повідомляють у центрі зв’язків з громадськістю ФСБ Росії.

У ФСБ повідомляють про затримання 27-річного Аброра Азімова, який є вихідцем з Центральної Азії. За даними ФСБ, він брав участь у підготовці Акбаржона Джалілова, якого вважають виконавцем теракту. Азімова доставили до Слідчого комітету.

3 квітня у вагоні метро Санкт-Петербурга стався напад, загинули 14 людей і близько 50 були поранені. Жодне угрупування наразі не взяло на себе відповідальність за атаку.

Російське слідство називає виконавцем теракту 22-річного уродженця Киргизстану з російським громадянством Акбаржона Джалілова.

6 квітня Слідчий комітет Росії повідомив про затримання у Петербурзі і Москві восьми підозрюваних у причетності до нападу 3 квітня.