У Росії затримали 8 підозрюваних у зв’язку з терактом у Петербурзі – Слідчий комітет

У Росії Слідчий комітет країни повідомив про затримання восьми людей, що, як мовиться в повідомленні, причетні до терористичного акту в місті Санкт-Петербурзі, здійсненого в метро в цьому місті в понеділок. Шість із них затримали в четвер у Санкт-Петербурзі, ще двох у Москві.

Яким саме чином вони причетні до того нападу, не уточнено. Речник Слідчого комітету повідомив, що в місцях проживання затриманих вилучили вогнепальну зброю й боєприпаси, а також вибуховий пристрій, аналогічний до виявленого вже після вибуху в потязі на іншій станції петербурзького метро, який вдалося нейтралізувати.

Названі імена затриманих (Сейфулла Хакімов, Ібрагібжон Єрматов, Ділмурод Муїдінов, Бахрам Єргашев, Азамжон Махмудов, Махамад’юсуф Мірзаалимов, Шохіста Карімова и Содік Ортіков) дають знати їхнє національне походження з країн Середньої Азії. Їхнє громадянство не повідомлено.

Раніше в четвер Слідчий комітет повідомляв, що російські силовики встановили кілька громадян середньоазійських країн, які контактували з підозрюваним призвідником вибуху, і в перебігу обшуків у їхньому помешканні «виявили предмети, що мають значення для розслідування».

У середу Слідчий комітет також повідомляв про затримання в Санкт-Петербурзі семи громадян країн Середньої Азії за підозрою у вербуванні охочих для терористичних угруповань. Тоді наголосили, що на той час не було ніяких даних про можливий зв’язок цих осіб із вибухом, унаслідок якого загинули на цей час 14 людей і близько 50 були поранені.

Раніше російські правоохоронці повідомляли, що підозрюють у скоєнні вибуху уродженця Киргизстану, узбека за національністю і громадянина Росії Акбарджона Джалілова. Як вважають, він діяв як смертник і сам є серед загиблих унаслідок вибуху, влаштованого в понеділок посеред дня у вагоні метро на перегоні між двома станціями в центральній частині Санкт-Петербурга. Особу підозрюваного призвідника вибуху встановили за аналізом ДНК його останків. Крім того, пізніше того дня ще на одній центральній станції метро в місті знайшли саморобний вибуховий пристрій, але його вчасно знешкодили. Російські правоохоронці заявляють, що, за даними аналізу ДНК, той пристрій залишила та сама людина.

Про відповідальність за цей напад, який у Росії кваліфікують як терористичний акт, наразі ніхто не заявляв.