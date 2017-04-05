У Санкт-Петербурзі в Росії затримали вже сім людей за підозрою в тероризмі

У Санкт-Петербурзі в Росії, де в понеділок був влаштований вибух у метро з численними жертвами, повідомили про затримання вже семи громадян країн Середньої Азії за підозрою у вербуванні охочих для терористичних угруповань.

При цьому Слідчий комітет Росії наголосив, що наразі немає ніяких даних про можливий зв’язок цих осіб із вибухом, унаслідок якого загинули наразі не менш ніж 14 людей і майже 50 були поранені.

За версією слідства, затримані, що приїжджали до Росії для роботи, з листопада 2015 року й донині вербували в Санкт-Петербурзі переважно вихідців із країн Середньої Азії для «вчинення злочинів терористичного спрямування і залучення до діяльності» визнаних у Росії терористичними й заборонених там екстремістських угруповань «Ісламська держава» і «Джабгат ан-Нусра» (це колишня назва угруповання «Джабгат Фатах аш-Шам» – ред.), а також інших незаконних збройних формувань.

У перебігу обшуків у їхніх помешканнях вилучають ісламістську екстремістську літературу і «предмети й документи, що мають значення для розслідування кримінальної справи», заявили у Слідчому комітеті.

Офіційного звинувачення їм іще не висунули, мовиться в повідомленні.

Раніше російські правоохоронці повідомляли, що підозрюють у скоєнні вибуху уродженця Киргизстану, узбека за національністю і громадянина Росії Акбарджона Джалілова. Це повідомлення викликало побоювання щодо можливого переслідування вихідців із країн Середньої Азії в Росії.

Вибух був здійснений, як уважають, смертником у понеділок посеред дня у вагоні метро на перегоні між двома станціями в центральній частині Санкт-Петербурга. Особу підозрюваного призвідника вибуху встановили за аналізом ДНК його останків. Крім того, пізніше того дня ще на одній центральній станції метро в місті знайшли саморобний вибуховий пристрій, але його вчасно знешкодили. Російські правоохоронці заявляють, що, за даними аналізу ДНК, той пристрій залишила та сама людина.