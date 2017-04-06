У Москві на Манежній площі зібралися люди, щоб пом’янути жертв вибуху в метро Санкт-Петербурга 3 квітня. Акція «Пітер – ми з тобою», яка розпочалася хвилиною мовчання, перейшла у промови та пісні. Її мета – показати солідарність із мешканцями Санкт-Петербурга. Офіційно організатором є Московська федерація профспілок. При цьому в натовпі видно прапори і транспаранти прокремлівського «Національно-визвольного руху». Зібрання охороняє поліція. Низку вулиць у Москві через проведення акції перекрили. На площу люди проходили через металошукачі. За різними підрахунками, зібралося близько 25 тисяч осіб. У результаті вибуху в метрополітені Санкт-Петербурга 3 квітня 14 людей загинуло та близько 50 були поранені. Напад розслідують як терористичний акт. (Відео Російської редакції Радіо Свобода та Reuters)