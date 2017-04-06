Росія: У Петербурзі обшукали квартиру людей, що «контактували» з підозрюваним у вибуху в метро

Російські слідчі заявляють, що обшукали квартиру, де живуть декілька громадян Центрально-азійських країн, що контактували із підозрюваним у скоєнні вибуху в метро Санкт-Петербурга Акбарджоном Джаліловим.

Слідчий комітет Росії 6 квітня повідомив, що під час обшуку вилучили «предмети, що мають значення для розслідування». Подробиць у повідомленні не наведено.

Тим часом, новинні агенції «Інтерфакс» і «Фонтанка» цитують неназвані джерела, які заявляють про затримання кількох можливих спільників підозрюваного у вибуху. Влада цю інформацію не підтверджує.

Раніше 6 квітня влада Санкт-Петербурга повідомила про виявлення і знешкодження в житловому будинку міста вибухового пристрою.

Про зв’язок між цим і вибухом, що стався в метро Санкт-Петербурга 3 квітня, не повідомляють.

За даними російських слідчих, 22-річний громадянин Росії, народжений у Киргизстані, Акбарджон Джалілов активував вибуховий пристрій у поїзді метро Санкт-Петербурга 3 квітня, внаслідок чого загинули 14 людей, близько 50 були поранені.