Росія: помер ще один поранений під час вибуху в метро Петербурга

У російському Санкт-Петербурзі помер ще один потерпілий під час вибуху в метро, що стався на початку місяця, повідомила віце-губернатор Петербурга Анна Мітяніна. Таким чином загальна кількість загиблих внаслідок теракту 3 квітня становить 15 людей.

Ім’я загиблого не повідомляють. Пацієнт перебував у тяжкому стані.

Теракт в петербурзькому метро стався 3 квітня. На даний момент впізнані тіла всіх загиблих, у лікарнях все ще залишаються десятки постраждалих.

Слідчий комітет Росії заявляє, що підозрюваним смертником, який підірвався у вагоні метро, є уродженець Киргизстану з російським громадянством Акбаржон Джалілов.