У Росії взяли під арешт затриманих у зв’язку з вибухом у Петербурзі

У Росії суди обрали арешт як запобіжний захід восьми затриманим раніше у зв’язку з вибухом у метро в Санкт-Петербурзі, влаштованим у понеділок, унаслідок якого загинули наразі 14 людей, серед них підозрюваний нападник, і близько 50 були поранені.

Шість із них узяли під варту за рішенням суду в Санкт-Петербурзі, де їх затримали, ще щодо двох, затриманих у Москві, таке рішення ухвалив суд у столиці Росію.

Усіх їх звинувачують у неуточненій причетності до вибуху в метро. Всі вони – вихідці з країн Середньої Азії. Усі вони – сім чоловіків і одна жінка – заперечують будь-яку причетність до нападу.

Цих людей затримали в четвер. Речник Слідчого комітету Росії тоді повідомив, що в місцях проживання затриманих вилучили вогнепальну зброю й боєприпаси, а також вибуховий пристрій, аналогічний до виявленого на одній зі станцій петербурзького метрополітену, який вдалося нейтралізувати, вже після вибуху в потязі метро.

Раніше того дня Слідчий комітет Росії повідомляв, що російські силовики встановили кілька громадян середньоазійських країн, які контактували з підозрюваним призвідником вибуху, і в перебігу обшуків у їхньому помешканні «виявили предмети, що мають значення для розслідування».

Раніше російські правоохоронці повідомляли, що підозрюють у скоєнні вибуху уродженця Киргизстану, узбека за національністю і громадянина Росії Акбарджона Джалілова. Як вважають, він діяв як смертник і сам є серед загиблих унаслідок вибуху, влаштованого в понеділок посеред дня у вагоні метро на перегоні між двома станціями в центральній частині Санкт-Петербурга. Особу підозрюваного призвідника вибуху встановили за аналізом ДНК його останків. Крім того, пізніше того дня ще на одній центральній станції метро в місті знайшли саморобний вибуховий пристрій, але його вчасно знешкодили. Російські правоохоронці заявляють, що, за даними аналізу ДНК, той пристрій залишила та сама людина.

Про відповідальність за цей напад, який у Росії кваліфікують як терористичний акт, наразі ніхто не заявляв.