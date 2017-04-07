«Терорист у шапочці»: як ЗМІ Росії зробили з башкирського водія підривника метро у Петербурзі

Перші кадри з камер спостереження, на яких був зображений ймовірний терорист, були опубліковані через дві години після вибуху бомби в вагоні петербурзького метро 3 квітня. На знімках і відео був високий чоловік в мусульманському одязі. У багатьох коментаторів це викликало подив: невже хтось буде так одягатися, вирушаючи здійснювати теракт? І правда: через кілька годин стало відомо, що чоловік з фотографій сам прийшов до поліції і пояснив, що не причетний до вибуху. Після невеликого розслідування його відпустили. Це був лише початок пригод 39-річного водія з Башкирії Іл’яса (при народженні – Андрія) Нікітіна.

Наступного дня, 4 квітня, чоловік сидів на своєму місці в салоні «Боїнга-737» авіакомпанії «Росія», який от-от повинен був відлетіти з аеропорту «Пулково» до Москви. Зі столиці Нікітін планував продовжити свій шлях до Оренбурга, а з Оренбурга попрямувати до сусідньої Башкирії, де в селі живе його мама. За кілька днів до теракту в метро вона потрапила у лікарню з інфарктом.

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Все пішло не так з самого початку. Ще в Петербурзі кілька пасажирів літака впізнали в Нікітіні людину, фотографії якої облетіли всі російські ЗМІ. Люди злякалися летіти з ним, хтось зажадав висадити Нікітіна, але капітан відмовився віддати відповідне розпорядження наземним службам, вирулив на злітно-посадкову смугу і підняв літак в небо.

Через 40 хвилин «Боїнг» приземлився в московському аеропорту «Внуково». Коротка пересадка, наступний рейс до Оренбурга. Нікітін займає місце, хтось знову впізнає в ньому людину з фотографії. На цей момент багато сайтів, вже не соромлячись, дають Нікітіну прізвисько «терорист в шапочці», хоча всім вже прекрасно відомо, що до вибуху в метро він стосунку не має. Пасажири знову вимагають висадити колоритного бороданя в традиційному мусульманському вбранні. Капітан повітряного судна викликає службу безпеки. Нікітіна виводять з літака і відводять в лінійний відділок поліції. На сайті life.ru з’являється новина із заголовком «Смертника в шапочці ще раз затримали в Москві». На відео видно, як Нікітін спокійно збирає свої речі і залишає салон.

Іл’яс Нікітін в аеропорту «Внуково»:



Нікітіна швидко відпускають, але в аеропорту його вже чекає натовп журналістів. Рятуючись від них, він тікає в бік маршрутного таксі. Сідає туди, разом з ним встигає застрибнути один з переслідувачів. Разом вони їдуть до найближчої станції метро «Південно-Західна». Нікітін спускається на платформу, але по дорозі поліція затримує його для перевірки документів ще раз.

Виїхати до Башкирії Іл’яс Нікітін зміг тільки наступного дня. Замість двох годин літаком – майже доба в дорозі, з попутником, знайденим на сервісі Bla-Bla-Car.

5 квітня його наздоганяє ще один удар. Сайт IslamNews повідомляє, що Нікітіна звільнили з роботи. Про те, що він працює водієм вантажівки, стало відомо ще в день вибуху в метро. Велика компанія, яка займається бурінням і вантажними перевезеннями, базується в Нижньовартовську.

Як стало відомо Радіо Свобода від джерел, знайомих з ситуацією, увечері 3 квітня в офіс фірми, де працював Нікітін, прийшли співробітники регіонального управління Слідчого комітету у Ханти-Мансійському автономному окрузі, провели обшук і в ультимативній формі зажадали від директора підприємства звільнити співробітника, що потрапив у новини, а разом з ним і його напарника. Директору такий розвиток справ не сподобався: роботою Нікітіна він був задоволений, звільняти його не хотів, тому розповів про те, що трапилося журналістам. Після розголосу Слідчий комітет відхрестився від цієї історії, і у четвер стало відомо, що Іл’яс Нікітін може повернутися до роботи. Це він і має намір зробити в найближчі дні після того, як відвідає хвору матір.

У розмові з кореспондентом сайту «Ідель.Реалії» Діною Нагаєвою, яка відбулася ще до того, як Нікітін дізнався, що йому вдалося уникнути звільнення, Іл’яс зізнається: після теракту він пішов у поліцію для того, щоб убезпечити не тільки себе, а й інших мусульман. Іл’яс Нікітін родом з Башкирії, з Кумертау. Мама – татарка, тато – росіянин. За його словами, ріс він під впливом своїх татарських бабусі та дідуся. Зараз навчається в медресе при мечеті Ляля-Тюльпан в Уфі. Закінчив Рязанське військове училище, служив в повітряно-десантних військах, був на війні в Чечні, потім пішов в запас, прийняв іслам і змінив російське ім'я на татарське.

– З'явилася інформація, що через всю цю історію Вас звільнили з роботи. Це так?

– Намагаються. Мені сказали, що мене хочуть звільнити. Ще не зустрівся з начальством.

– Ви будете подавати до суду на ті ЗМІ, які опублікували Ваше фото, щодо заподіяння моральної шкоди, щоб захистити честь?

– Я ще навіть з юристами не розмовляв, як все це робити. Хоча ще в Москві мені пропонували зустрітися з юристами.

– А як Ви ставитеся до того, що в суспільстві так ставляться до мусульман? Бояться мусульман, бояться ісламу...

Є частина людей, яка негативно ставиться до мусульман, але їх меншість

– Я не вважаю, що все суспільство так думає. Наприклад, ті, з ким я розмовляв зі служби безпеки в Санкт-Петербурзі, вони провели розслідування, там адекватні люди, вони адекватно реагують, я вільно виїхав з Петербурга. Є частина людей, яка негативно ставиться до мусульман, але їх меншість.

– Також з'явилася інформація, що в метро Вас знову затримали. Вас довго тримали? Які претензії висунули?

– Ні, затримали до з'ясування обставин. Хвилин через 15 відпустили.

– Вас також зняли з рейсу, тому що інші пасажири побоялися летіти в одному літаку з Вами...

Коли я летів з Петербурга, там теж виникла така ж ситуація – негативна реакція пасажирів, але командир корабля прийняв вольове рішення, ми полетіли, а ось в Москві мене зняли з рейсу

– Це важке, складне питання. Мені відшкодували вартість проїзду, але як це з юридичної точки зору, я не знаю, не розбирався поки в юридичних тонкощах. Коли я летів з Петербурга, там теж виникла така ж ситуація – негативна реакція пасажирів, але командир корабля прийняв вольове рішення, нас відбуксирували на злітну смугу і ми полетіли. Коли я летів з Петербурга до Москви, там вирішилось це питання, а ось в Москві мене зняли з рейсу.

– Тобто Ви не з Петербурга, а з Москви не змогли полетіти?

– Так, я з Москви не зміг полетіти.

– Ви увесь час ходите в чорному каляпуші (традиційний татарський головний убір – ред.), незважаючи на неоднозначну реакцію перехожих?

– Він не чорний, він темно-синій. Так, це мій повсякденний одяг. Донедавна реагували більш-менш спокійно, звертали увагу, але адекватно. Комусь потрібно посіяти ворожнечу...

– Ну і питання, яке всіх хвилює, що відчули, коли побачили своє фото в хроніках ЗМІ? І чому самі пішли в поліцію? Не злякалися?

– А чого боятися? Я пішов з миром. Я пішов вирішувати питання за всю умму, тому що зараз всіх мусульман будуть вважати терористами. Ось чому.

– З Вас зараз повністю усі звинувачення і підозри зняли? Ніяких претензій з боку правоохоронних органів немає?

Підозри всі були зняті

– Ні, претензій ніяких немає. Підозри всі були зняті відразу, через 12 годин вийшло рішення.

– А зараз Ви де, вдалося виїхати з Москви?

– Так, я в Уфі, виїхав з Москви автотранспортом.

За словами журналіста сайту IslamNews і громадського діяча Расула Тавдирякова, який постійно був на зв'язку з Іл’ясом Нікітіним усі ці дні, історія зі «звільненням» завершилася для нього благополучно, зокрема завдяки своєчасному втручанню ЗМІ.

«Він тривалий час жив в (Новому) Уренгої, потім розлучився з дружиною, з нею живуть його син і дочка. Він їх періодично відвідує, підтримує контакт. Син віруючий, ходить в мечеть. Донька не ходить. Зараз йому вдалося нарешті додзвонитися до начальника, він говорить: все нормально, приїжджайте, працюйте далі».

За словами Расула Тавдирякова, небайдужі люди в Казані Нікітіну знайшли адвоката, який за необхідності буде представляти його інтереси, а в кулуарах Міністерства оборони обговорюється можливість його повернення на службу до ВДВ – Нікітін пішов з армії після прийняття ісламу, тому що не захотів більше брати до рук зброю. За інформацією телеграм-каналу «Капітан Врунгель», який публікує новини на військову тематику, йому можуть запропонувати посаду помічника командира по роботі з віруючими військовослужбовцями-мусульманами.

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