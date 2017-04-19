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19 Квітень 2017, Київ 19:41
Новини | Політика

Мей: санкції проти Росії мають діяти до повного виконання Мінських угод

Тереза Мей

Британський прем’єр Тереза Мей заявляє, що її країна наполягатиме на збереженні запроваджених проти Росії санкцій до повного виконання Мінських угод. Про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком, який перебуває з візитом у Лондоні.

Мей також закликала президента Порошенка продовжувати реалізацію реформ в Україні.

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, подякував Великобританії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у зв’язку із незаконною анексією Криму та російською агресією на сході країни. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент також запросив Терезу Мей відвідати Україну.

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