Клімкін: Україна працюватиме над втіленням рішення Міжнародного суду ООН

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Україна виконуватиме рішення Міжнародного суду ООН, а Росія має припинити підтримку бойовиків на Донбасі і расову дискримінацію в анексованому Криму. Про це він написав на своїй сторінці у «Твіттері».

«Росія має негайно зупинити расову дискримінацію. Будемо працювати над втіленням наказу Міжнародного суду ООН, щоб зупинити агресора», – зазначив Клімкін.

«РФ має виконати Мінські домовленості, припинити ескалацію конфлікту, підтримку тероризму та повзучу анексію Донбасу», – наголосив міністр закордонних справ України.

Україна позивається проти Росії у Міжнародному суді, найвищому судовому органі в системі ООН, щодо двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На період розгляду справи по суті (дата початку цього процесу ще не визначена) Україна просила суд запровадити тимчасові заходи проти Росії за двома напрямками: припинення підтримки незаконних збройних угруповань на не підконтрольній Україні частині Донбасу, а також припинення утиску у Криму неросіян.

19 квітня Міжнародний суд задовольнив запит України про запровадження тимчасових заходів щодо Криму, але не задовольнив щодо Донбасу.

Президент України Петро Порошенко оцінив рішення суду 19 квітня в цілому позитивно.