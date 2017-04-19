Родичі Героїв Небесної сотні вимагають пояснень щодо ймовірної втечі 4 колишніх співробітників «Беркуту»

Родичі Героїв Небесної сотні вимагають від уповноважених органів пояснень через імовірну втечу у Росію раніше цього місяця чотирьох колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут», підозрюваних в убивствах активістів. Про це вони заявили у середу на прес-конференції в Києві.

«Ми хочемо звіту від компетентних органів – від МВС, від ГПУ, як так могло статися. Чому у МВС не вистачає браслетів для працівників харківського «Беркуту», чому дотримання правил домашнього арешту відбувається лише після втручання громадськості і адвокатів? Як відбувався контроль на кордоні і чому не дають вказівок щодо перетину кордону особами, які перебувають під слідством», – заявив голова громадської організації «Родина Героїв Небесної сотні» Володимир Бондарчук, син загиблого Сергія Бондарчука.

13 квітня Валентин Рибін, адвокат колишніх співробітників харківського «Беркуту» Віталія Гончаренка, Олександра Костюка, Владислава Мастеги й Артема Войлокова, повідомив про виїзд його підзахисних у Росію. Пізніше колишні співробітники «Беркуту» оприлюднили відеозвернення, в якому зокрема заявили про намір просити російське громадянство.

Валентин Рибін заявляє, що його підзахисні виїхали у Росію законно.

У Генеральній прокуратурі України 15 квітня сказали, що не мають підтвердження інформації про втечу до Росії чотирьох екс-співробітників спецпідрозділу «Беркут».