«Нормандський формат» має зберегтися після виборів у Франції – посол

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон очікує, що «нормандський формат» переговорів з урегулювання конфлікту на сході України збережеться після президентських виборів у Франції, що відбудуться цього місяця.

«Швидше за все, так. Те, що було сказано (під час телефонної розмови лідерів «нормандської четвірки» 17 квітня – ред.) з боку і Росії, і України, що обидві країни хочуть продовжити цей формат. Я не можу говорити про майбутній уряд Франції, але, швидше за все, він продовжить», – сказала Дюмон 20 квітня в Києві.

Вона додала, що зараз політично ситуація мало рухається, Україна зазнає щоденних втрат на сході країни, тому Франція має намір і надалі докладати зусиль для того, щоб знайти вирішення конфлікту.

Пізно ввечері 17 квітня лідери країн, які в межах «нормандського формату» намагаються зупинити збройний конфлікт на Донбасі, провели телефонну розмову. Як поінформував 18 квітня офіційний сайт голови української держави, президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і президент Росії Володимир Путін «закликали інтенсифікувати зусилля задля звільнення та обміну затриманих за принципом «всіх на всіх».

Остання зустріч керівників держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – відбулася восени минулого року. Тоді домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. До цього часу керівники МЗС у «нормандському форматі» не дійшли згоди щодо «дорожньої карти».

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів і невиконанні Мінських угод. Кремль відкидає ці звинувачення. Щодо Мінських домовленостей Москва заявляє, що є лише гарантом їх виконання, але не стороною і не має ніяких зобов’язань за ними.