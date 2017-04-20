Верховний суд Росії заборонив «Свідків Єгови»

Верховний суд Росії 20 квітня визнав організацію «Управлінський центр Свідків Єгови» екстремістською і заборонив її діяльність на території Росії. Також суд конфіскував майно релігійної організації.

Раніше у четвер російський Мін’юст зажадав у Верховному суді ліквідувати не тільки «Управлінський центр Свідків Єгови», але і місцеві релігійні організації віруючих як екстремістські.

Позов Міністерства юстиції Росії до релігійної організації було подано до Верховного суду 15 березня. У кінці березня Мін’юст призупинив діяльність «Управлінського центру Свідків Єгови» на території Росії. Замоскворецький суд Москви перевірить законність рішення Мін’юсту за позовом релігійної організації.

Представники організації заявили, що заборона діяльності центру «Свідків Єгови» може потягти за собою кримінальне переслідування вірян лише за сповідання їх релігії, включаючи спільне читання Біблії, спів і молитви.

У 2016 році Держдепартамент США у своїй щорічній доповіді про релігійні свободи повідомив, що у Росії на релігійні меншини чиниться систематичний тиск, а прокуратура вимагає закрити всі 406 місцевих релігійних об’єднань і понад 2500 громад «Свідків Єгови» за звинуваченням в екстремістській діяльності.