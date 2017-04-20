Війська НАТО у Балтії свідчать про виконання зобов’язань альянсу – Лінкявічус

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус заявляє, що останнє розгортання військ НАТО у країнах Балтії та інших регіонах Східних Європи свідчить, що Захід робитиме все для забезпечення безпеки своїх членів.

20 квітня, в інтерв’ю Current Time TV, спільному проекту Радіо Свобода і «Голосу Америки», Лінкявічус зазначив, що Вільнюс прагне «нормальних» відносин з Росією, але вони мусять базуватися на «принципах і цінностях».

За словами Лінаса Лінкявічуса, рівень загрози Росії щодо країн Балтії залишається високим.

«Ситуація зовсім не покращилася з минулого року», – зазначив він.

Лінкявічус заперечує, що розгортання військ надсилає Москві сигнал тривоги, оскільки їхня кількість мала у порівнянні з російськими силами у регіоні.

«300 тисяч солдатів Росії перебувають у Західному військовому окрузі. Окрім цього, нещодавно оголосили про розгортання ще трьох дивізій», – говорить Лінкявічус.

Разом з цим, каже він, присутність НАТО має надіслати Росії сигнал щодо виконання зобов’язань перед союзниками у регіоні.

Лінас Лінкявічус зазначає, що у регіоні ведеться «гібридна війна».

«Ця війна має місце – кібервійна, інформаційні війна. Усвідомлення безпеки розширюється», – наголосив Лінкявічус.

Після початку агресії Росії проти України НАТО посилює свою присутність у Східній Європі, розміщуючи у країнах Балтії і Польщі чотири багатонаціональних батальйони. Керувати місією мають військові зі США, Великої Британії, Франції і Німеччини.