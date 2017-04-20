У п’ятницю суд визначатиме запобіжний захід Мартиненку – адвокат

Суд щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату від фракції «Народний фронт» Миколі Мартиненку відбудеться у п’ятницю, повідомив журналістам адвокат затриманого Микола Черезов ввечері 20 квітня під стінами НАБУ.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Микола Мартиненко досі перебуває на допиті, який може тривати до ранку.

У четвер ввечері детективи НАБУ таки вручили Мартиненку підозру.

Сам Микола Мартиненко відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України, називаючи їх політично мотивованими. Він зазначив, що ще у 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандата, щоб «НАБУ перевірило фейкові звинувачення на його адресу».

Детективи НАБУ затримали Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтею 255 («Створення злочинної організації»), статтею 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

Його затримали у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» («СхідГЗК»).

За версією слідства, держпідприємство «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків у розмірі 17,28 мільйона доларів США.

Після затримання екс-депутата у політичній партії «Народний фронт» заявили, що затримання Мартиненка є «ознакою вибіркового правосуддя й політично мотивованих дій».

У 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Миколою Мартиненком. Бюро викликало його як свідка в рамках досудового розслідування у провадженнях за фактом закупівлі держпідприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уранового концентрату в австрійського товариства STEUERMANN, а також за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання у чеського акціонерного товариства Škoda JS.

У листопаді 2015 року на той час депутат від фракції «Народного фронту» Микола Мартиненко заявив, що вирішив скласти мандат, у грудні 2015 року депутати позбавили його депутатських повноважень.