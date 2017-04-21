У Києві закриють кілька станцій метро у зв’язку з футбольним матчем «Динамо» – «Шахтар»

У Києві 21 квітня з 19:00 до 20:00 у зв’язку з футбольним матчем «Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) буде закрито декілька станцій метро.

Як повідомила Київська міськдержадміністрація, станція «Олімпійська» буде закрита на вхід та вихід, «Палац спорту» – на вихід, «Площа Льва Толстого» – на вхід. На час закриття потяги метро слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Після закінчення матчу можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого». У разі необхідності також будуть задіяні додаткові резервні склади потягів.

21 квітня о 20:00 на НСК «Олімпійський» розпочнеться один із головних матчів футбольного сезону в Україні, в якому зустрічатимуться київське «Динамо» і донецький «Шахтар». У таблиці прем’єр-ліги донеччани йдуть першими і випереджають киян на 11 очок, тому значного турнірного значення цей поєдинок не має. Але матчі «Динамо» – «Шахтар» завжди є принциповими і привертають значну увагу вболівальників.