Фотогалерея: Український «Турбоатом» – один із найбільших виробників турбін у світі

Харків – великий науковий та індустріальний центр України. Тут розташовано багато машинобудівних підприємств. Завод «Турбоатом» – один із найбільших. Він займає територію понад 50 гектарів – це приблизно 70 футбольних полів! На заводі виробляють турбіни для теплових, атомних та гідроелектростанцій. Продукція використовуються у 45 країнах світу.
«Турбоатом» – це унікальне підприємство, дуже велике й відоме у всьому світі. Його можна назвати державним підприємством – 75% акцій заводу, контрольний пакет, належить державі в особі Фонду держмайна України.
У 2016 році «Турбоатом» став найбільшим платником дивідендів у бюджет серед підприємств, якими управляє Фонд держмайна. Завод забезпечив понад 920 мільйонів гривень надходжень до казни. Попри очевидну прибутковість бізнесу, цю «курку, яка несе золоті яйця» керманичі держави намагаються приватизувати останні два десятиліття. Поки що безуспішно.
Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») відвідала завод і з’ясувала, що «Турбоатом» тримає всі заощадження у «Мегабанку», власником якого є генеральний директор цього ж державного підприємства Віктор Суботін.
«Турбоатом» – це унікальне підприємство, дуже велике й відоме у всьому світі. Його можна назвати державним підприємством – 75% акцій заводу, контрольний пакет, належить державі в особі Фонду держмайна України.
У 2016 році «Турбоатом» став найбільшим платником дивідендів у бюджет серед підприємств, якими управляє Фонд держмайна. Завод забезпечив понад 920 мільйонів гривень надходжень до казни. Попри очевидну прибутковість бізнесу, цю «курку, яка несе золоті яйця» керманичі держави намагаються приватизувати останні два десятиліття. Поки що безуспішно.
Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») відвідала завод і з’ясувала, що «Турбоатом» тримає всі заощадження у «Мегабанку», власником якого є генеральний директор цього ж державного підприємства Віктор Суботін.
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