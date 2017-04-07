«Турбоатом» тримає всі заощадження у банку директора цього державного заводу – «Схеми»

Найбільший в Україні виробних турбін для атомних, теплових і гідроелектростанцій ПАТ «Турбоатом», контрольний пакет акцій якого належить державі, тримає гроші у «Мегабанку», власником якого є генеральний директор цього підприємства Віктор Суботін. Про це йдеться у сюжеті програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

«Мегабанк» – єдиний банк, послугами якого користується завод «Турбоатом».

Згідно з інформацією Національного банку, яку вдалося отримати журналістам «Схем», «Турбоатом» – найбільший кредитор приватного «Мегабанку». Станом на кінець 2016 року завод тримав в цьому банку 1,893 мільярда гривень, а це 23% від залучених банком коштів.

Понад 60% акцій ПАТ «Мегабанк» володіє Віктор Суботін. Він також є генеральним директором «Турбоатому». «Виглядає, що менеджер державного заводу підтримує свій приватний бізнес за рахунок цього підприємства», – йдеться у сюжеті. Сам Віктор Суботін у цьому не бачить нічого дивного.

«Турбоатом» відкрив рахунки в «Мегабанку» в 1998 році. Я став директором в 2007 році. На момент відкриття рахунків «Турбоатому» в «Мегабанку» я був головою правління «Мегабанку» і власником «Мегабанку» був і залишаюся. Роки роботи заводу і банку склали ті відносини, які дозволяють розвиватися в даному випадку заводу», – заявив він.

Виконувач обов’язків голови правління «Мегабанку» Олександр Шипілов запевняє, що банк завжди працював з «Турбоатомом» виключно на ринкових умовах.

Втім, відповідно до матеріалів справи про привласнення і розтрату майна в особливо великих розмірах службовими особами «Турбоатому», яку з 2014 року і досі розслідує Генеральна прокуратура, завод не завжди оформлював депозити в «Мегабанку» на ринкових умовах. Слідчі встановили, що за умовами договору в 2012 році між «Турбоатомом» і «Мегабанком» було встановлено депозитну ставку у розмірі 15% в той час як середньозважена процентна ставка НБУ по регіону на дату укладання договору складала 22%.

«Якщо кошти розміщувалися на якихось невигідних умовах саме для цього підприємства і, як наслідок, були збитки (і економічна експертиза це підтвердить), то, звичайно, можна говорити про кримінальну відповідальність особи, яка ухвалила це рішення», – вважає юрист громадської організації «Центр протидій корупції» Олена Щербан.

Утім, кримінальне провадження, порушене Генеральною прокуратурою 3 березня 2014 року, досі не передане до суду.

Як йдеться в сюжеті, за президентства Віктора Януковича на «Турбоатомі» за аналогічною схемою заробляли банки, наближені до представників влади.

Завод «Турбоатом» – один із найбільших машинобудівних підприємств України. Він займає територію в понад 50 гектарів. На заводі виробляють турбіни для теплових, атомних і гідроелектростанцій. Продукція використовуються у 45 країнах світу. 75,22% акцій «Турбоатома» належить державі в особі Фонду державного майна України.