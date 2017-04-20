Фоторепортаж: У столиці України пікетують Київраду на підтримку української мови

Громадські активісти пікетують Київську міську раду. Цього дня на порядок засіданя міськради винесено проекст рішення від депутата Юрія Сиротюка про про застосування української мови в сфері обслуговування.
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На одному з плакатів – рецепт для єднання всіх українців
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Цей же рецепт іншими словами
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Згадано і русифікаторів на державних посадах
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Базові речі для Української держави та українськості
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Основна вимога учасників пікету дуже проста: «Українців обслуговуйте українською!»
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