Не заборона російської, а захист української мови. Низка ЗМІ спотворили зміст проекту ухвали Київради

Деякі ЗМІ та сайти повідомили про те, що мерію в Києві пікетували із вимогою «заборонити російську мову в Києві». Але пікет, який відбувся, був іншого спрямування. Мітингувальники хотіли, щоб Київрада підтримала проект рішення «Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині». Як повідомив Радіо Свобода сам автор цього проекту, про заборону російської там не йшлося.

«Київраду оточили націоналісти – вимагають вбити все російське на їхній землі» – це заголовок публікації сайту «НА Харьков». А в самій публікації сказано, що деяких мешканців України «покусав собака з новим видом сказу під назвою «русофобія»». А також, що у четвер представники української партії «Свобода» пікетували мерію Києва з вимогою, щоб депутати Київської міської ради підтримали «їхній проект про заборону використання російської мови в сфері обслуговування».

«Повідомляється, що Київрада повинна буде сьогодні розглядати законопроект, який був раніше підготовлений свободівцем Юрієм Сиротюком. У разі ухвалення, документ зобов’яже співробітників всіх установ сфери обслуговування в переважно російськомовному Києві спілкуватись виключно державною мовою – українською», – йдеться далі у повідомленні.

Сайт «Политнавигатор» з цього ж приводу повідомив, що «На Хрещатику мітингують за заборону російської мови в Києві».

«Представники української націоналістичної партії «Свобода» пікетують сьогодні мерію Києва на Хрещатику, вимагаючи від депутатів міськради підтримати проект рішення про заборону використання російської мови в сфері обслуговування», – пише «Политнавигатор».

Інше видання з цього ж приводу повідомило: «Тут тобі не Гейропа! У Києві заборонили будь-яку мову, окрім української». Такий заголовок новини на сайті «Новый день».

Ми в Україні і маємо право ВИМАГАТИ обслуговувати нас українською!

Насправді ж, у четвер, 18 квітня, в Києві відбувся пікет на підтримку «української мови». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Тетяна Висоцька. «Прямо зараз, кількасот людей вийшли під Київраду з вимогою зобов’язати усі заклади сфери обслуговування столиці користуватися українською мовою. Ми в Україні і маємо право ВИМАГАТИ обслуговувати нас українською!» – написала вона.

Учасники акції тримали плакати із гаслами: «Єдина мова – єдина Україна», «Дерусифікація=деокупація=деколонізація», «Українців обслуговуйте українською», «Тільки злії вороги України підтримують московський язик=Русский мир-войну», «Українцям право на українську».

Очевидно, «НА Харьков» і «Политнавигатор» писали про проект рішення «Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині». У четвер на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали цей проект у першому читанні, взявши його за основу. Однак, про заборону російської або ж іншої мови не йшлося. Відповідним документом пропонується встановити, що в Києві мовою роботи, діловодства і документації органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій комунальної форми власності є державна мова – українська. Також прописано, що всі рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення та інші форми аудіо- та візуальної рекламної продукції мають бути написані українською або іншою мовою з обов’язковим зазначенням їх перекладу чи транслітерації.

У проекті рішення взагалі не йдеться про російську або інші мови та про їхню заборону. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів депутат Київради Юрій Сиротюк, який є суб’єктом подання відповідного рішення.

Рішення є позитивним, воно не стосується російської мови. Воно має на меті поновити справедливість щодо найбільшої мовної групи яку постійно і систематично дискримінують

«Рішення є позитивним, воно просто захищає і вирівнює ситуацію з мовною у Києві більшістю з української мови. Воно не стосується російської мови, іншої мови: розмова починається українською, а далі за бажанням клієнта переходять на будь-яку мову. Я думаю, що в даному випадку ніхто тут не може казати про якусь дискримінацію. На початковому етапі я не використовував би дискримінаційні норми, а навпаки – заохочувальні. Спочатку треба провести роз’яснювальну кампанію, спочатку треба допомогти. Можливо, якщо комусь треба – влаштувати мовні курси. Рішення не мало на меті когось карати. Воно має на меті поновити справедливість щодо найбільшої мовної групи яку постійно і систематично дискримінують», – наголошує депутат.

Що ж до «рекомендаційного характеру» таких нововведень Юрій Сиротюк зазначив, що Київська міська рада залишає за собою контрольні функції, однак порушеннями буде займатись «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів».

Я свідомо виписував це рішення так, щоб воно було не репресивне і не дискримінаційне

«Київська міська рада має свої повноваження, як орган місцевого самоврядування. І на жаль, ми не можемо імперативні рішення ухвалювати у цій галузі. Захистом прав споживачів займається спеціальний орган, державний орган. І відповідно, ми, очевидно, рекомендуємо, але ми залишаємо за собою контрольні функції. І у випадку порушення ми будемо звертатись до цієї організації по захисту прав споживачів. А у випадку, якщо це будуть злісні порушення, то коли потім буде поновлення договору оренди, отримання ліцензії, то тоді міська рада може це не поновлювати і не надавати дозволу. Такі рішення ми залишили за собою. Але, я свідомо виписував це рішення так, щоб воно було не репресивне і не дискримінаційне. Щоб ніхто не сказав, що одна група мовна захищає свої інтереси шляхом іншої. Щоб ніхто не сказав, що це будуть наїзди якісь на бізнес», – зауважив народний депутат.

Слід додати, що частина депутатів висловила зауваження щодо цього проекту рішення. Тому, за словами Юрія Сиротюка, документ було взято за основу, але протягом наступних двох тижнів інші депутати пропонуватимуть свої правки. Тобто наразі рішення не є остаточним.

«На наступному засіданні через два чи три тижні ми вже будемо голосувати з правками. І ці правки будуть враховані або не враховані, і проект буде підтриманий або не підтриманий в цілому», – додав Юрій Сиротюк.

Відповідно до Конституції, державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, також гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

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