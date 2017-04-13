Європа – це поступова ісламізація, цензура, війна і вимирання? Огляд дезінформації у прокремлівських ЗМІ

США, «організовуючи Майдан в Україні», сподівалися завдати удару по російській космічній галузі; Європа завжди несла Україні тільки негаразди, лихо і загибель; у Чехії дітей відбирають у матерів, щоб створити переваги для ЛГБТ-спільноти. Ці та інші приклади прокремлівської дезінформації представили у свіжому огляді від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

На цьому тижні експерти групи з протидії прокремлівській дезінформації звітують про приклади матеріалів спрямованих проти Європи. Так одне зі ЗМІ Чехії повідомило, що Рада Європи застосовує норму, відповідно до якої, чеських дітей відбирають у матерів, щоб створити переваги для ЛГБТ-спільноти та сприяти ісламізації. Автори огляду називають це прикладом використання двох загальновідомих антизахідних наративів в одному матеріалі.

Словацьке ЗМІ звинуватило Раду у справах преси Німеччини в застосування цензури щодо засобів масової інформації, яким нібито заборонили згадувати про релігійну і етнічну приналежність героїв матеріалів.

«Насправді ж ці необов'язкові настанови були змінені прямо протилежним чином: «Рада у справах преси Німеччини в середу послабила правила, що стосуються згадок релігійної та етнічної приналежності підозрюваних у злочині», – зазначають у огляді.

Одне медіа Болгарії написало, що Туреччина готується напасти на Болгарію. У попередніх оглядах вже неодноразово згадували подібні матеріали. Однак, як пишуть експерти робочої групи, ці повідомлення про підготовлювані напади (жоден з яких так і не стався) мають на меті затушувати реальну агресію, яка сталася в регіоні Східного сусідства.

І останнє, одне зі ЗМІ Грузії повідомило своїм читачам, що членство в ЄС призвело до катастрофічних наслідків в Естонії: країна втратила 800 тисяч своїх громадян. Населення Естонії становить приблизно 1,3 мільйона осіб. Є підозра, що якби країна дійсно втратила дві третини свого населення, це не залишилося б непоміченим. Дезінформація прокремлівських ЗМІ про скорочення населення Європи зустрічалась і раніше і стосувалась, головним чином, країн Скандинавії.

Мінські угоди є антиросійськими. Тільки Росія їх дотримується

Кампанія з дезінформації, спрямована проти України, продовжилася минулого тижня. Так, всі основні шоу російських телеканалів повторювали дезінформацію про «фашистів в Україні» та про те, що в Україні нібито відбувається геноцид російськомовного населення. А також повторювали дезінформацію, якій вже понад два роки – про те, що Україна підтримує бойовиків угруповання «Ісламська держава».

«Але навіть «брудним» кампаніям потрібна «нова кров». Тому з'являються також такі «прикраси»: прокремлівські ЗМІ стверджують, що США, «організовуючи Майдан в Україні» (знову!), сподівалися завдати удару по російській космічній галузі, і що Європа завжди несла Україні тільки негаразди, лихо і загибель (хоча ЄС – як зараз, так і раніше – є найбільшим донором України)», – зазначають експерти робочої групи StratCom Task Force.

Також обговорювали нещодавнє рішення щодо російської учасниці конкурсу «Євробачення». Україна виступила із заявою, що, оскільки Юлія Самойлова порушила закон України, в'їхавши в Крим з російської території, їй буде заборонений в'їзд в Україну. Прокремлівські ЗМІ перетворили це в твердження, що Україна виступає проти людей з інвалідністю.

Журналісти Радіо Свобода у рубриці Деза писали про одразу кілька фейків пов’язаних із учасницею «Євробачення» від Росії.

В інформаційне поле знову повернулась дезінформація про те, що Угорщина анексує частину України.

«Прокремлівські ЗМІ повторюють цю дезінформацію в тій чи іншій формі через кожні пару тижнів: іноді мова йде про Угорщину, іноді – про Польщу чи Румунію. Однак в сучасній дійсності тільки одна країна порушила територіальну цілісність України, і це Росія», – зазначають у огляді.

На російському телебаченні також трохи говорили і про дії самої Росії, хоча в набагато меншому ступені, ніж про те, що відбувається за її межами. У ток-шоу «Время покажет» сказали, що тільки Росія виконує Мінські угоди на відміну від, наприклад, ЄС. Проте, 28 країн-членів ЄС нещодавно продовжили термін дії санкцій щодо Росії – через невиконання останньою Мінських угод.

На думку авторів звіту, у зв'язку з цим можна сказати про деяку непослідовність прокремлівської дезінформації: на початку березня інше орієнтоване на поширення дезінформації ЗМІ заявило, що Мінські угоди - це «спосіб Заходу утримати РФ від вирішення геополітичних завдань». Як вже раніше зазначали, метою російської дезінформації не є переконати аудиторію, а скоріше спантеличити, спотворити, розмити сприйняття і підірвати саме поняття.

Щотижня аналітична робоча група публікує «Огляд дезінформації», в якому відображає прокремлівську дезінформацію, і веде акаунти, присвячені дезінформації, в «Твіттері» (@EUvsDisinfo) і «Фейсбуці» (EUvsDisinformation). Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС Федерікою Могеріні в 2015 році у відповідь на запит глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».