Розслідування Bellingcat. Як ЗМІ зробили з нього фейк і активно поширили

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat випустила матеріал, в якому йдеться, що єдиний «Бук», що був на Донбасі, – це «Бук» із Росії. Bellingcat стверджує, що фото українського «Бука», які начебто зроблені на Донбасі, зроблені у Полтавській області. Однак російські та українські ЗМІ подали у своїх заголовках і новинах цілком протилежний меседж, чим повністю спотворили суть проведеного розслідування.

Український «Бук» був у Полтавській області – Bellingcat

Четвертого квітня на сайті дослідницької групи Bellingcat повідомили, що єдиний «Буком», що був у Донецькій області, – це «Бук» із Росії.

У 2014 році саме за 2 дні до катастрофи Малайзійського «Боїнга» Михайло Греділь поширив у мережі світлини українського «Бука» і позначив геолокацію: начебто біля Донецька. Розслідувачі Bellingcat пишуть, що ці знімки були зроблені не на Донбасі, а біля міста Миргорода Полтавської області, і що чоловік навмисно вказав невірну геолокацію, а також, що їм вдалось встановити, де саме була ця техніка.

«Справжнє місце, де зроблені знімки, було визначене за допомогою членів Смоленського форуму. Фотографії Михайла були фактично зроблені не на сході України, а на базі Миргородського повітря в Полтавській області, за сотні кілометрів від лінії фронту війни», – йдеться у матеріалі. Показово, що ще в серпні 2014 року сам автор знімків у соцмережі писав, що фотографії зроблені «за сотні кілометрів від Донецька».

Як подали інформацію деякі українські ЗМІ?

5 квітня видання «Апостроф» вийшло із заголовком: «Катастрофа MH17: в Bellingcat вказали на дивний український «Бук».

Канал ICTV повідомив: «Катастрофа MH17: експерти знайшли український «Бук» під Донецьком». Станом на сьогодні канал ICTV вже видалив матеріал.

На думку політичного оглядача Олексія Мінакова, українські ЗМІ подали розслідування Bellingcat по кремлівським лекалам. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook і перерахував конкретні медіа.

Українське видання «Кореспондент» також поширило дезінформацію із посиланням на Bellingcat. За словами журналіста Bellingcat Аріка Тоулера, матеріал українського видання «Кореспондент», що спотворює інформацію, набрав близько 74 тисячі переглядів, тоді як матеріал оригінал на сайті Bellingcat лише 5 тисяч переглядів.

Зміст заголовків ЗМІ Росії: Український «Бук» був на Донбасі перед катастрофою MH17 – західне розслідування

Російські видання та видання угруповань «ЛДНР» вийшли із новинами про український «Бук» на Донбасі, який бачили за 2 дні до трагедії, й посилаються на Bellingcat. Ось деякі заголовки: «Розслідування Bellingcat: Український «Бук» був в Донбасі перед катастрофою MH17», «Український «Бук» в Донбасі «здав» священик», та безліч інших.

На думку журналіста Bellingcat Аріка Тоулера, російський канал «Звезда» «перевершив» подачу новини в українських ЗМІ, про це він написав на своїй сторінці у твітері.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на Донбасі 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. За даними слідчих, місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало на момент катастрофи під контролем російсько-сепаратистських сил.