Українці про Крим. В інтернеті поширили спотворені дані соціологічного опитування

Деякі інтернет-сайти, із посиланням на соціологічне опитування, повідомили, що нібито лише 6% українців вважають втрату Криму важливим питанням. А це тому, зробили висновок вони, що українці визнали Крим російським. Отож, звідки взялася цифра 6%, як саме респондентам сформулювали запитання про «проблему Криму», а також, які ж насправді результати соціологічного опитування.

Сайт «Политобзор» у вівторок вийшов із «новиною»: «З перших вуст: прості українці фактично визнали Крим російським».

У новині сказано, що всупереч «риториці Києва» прості українці уже визнали Крим російським, та при цьому намагаються вказати президенту Петру Порошенку на інші реальні проблеми. Також сказано, що президент Порошенко і його оточення намагалися довести всьому світові, що нещасні жителі півострова страждають «під окупацією», і що вся «Незалежна» переживає цю втрату.

Висновок, що українці визнали, що Крим – це Росія, названий сайт зробив із соціологічного опитування. Згідно із яким, начебто лише 6% українців вважають втрату Криму важливою проблемою.

«Як виявилося, тільки 6% українців вважає втрату Кримського півострова важливим питанням. Фактично, на противагу офіційній версії української влади, прості громадяни країни визнають Крим і Севастополь частиною Росії. У той же час більшість опитаних висловили стурбованість іншими проблемами держави», – йдеться у повідомленні.

Сайт послався на результати соціологічного опитування компанії InMind, яке було проведене на замовлення Мінінформполітики України. Однак, гіперпосилання на результати не дали. Також не подали жодних інших цифр або результатів опитування, окрім названих 6%.

Де взяли «ці 6%»?

Відео презентації результатів соціологічного опитування доступне на сайті інформаційного агентства «Укрінформ». Представник компанії InMind Сергій Просяник на ньому каже, що «Кримське питання» серед найважливіших для себе питань назвало 6% опитуваних. А важливішим опитані вважають для себе війну на Сході, рівень життя та економічну ситуацію в Україні.

Однак, пізніше в цьому ж відео представник InMind Олена Попова пояснює, як саме ставилось це конкретне запитання, та називає й інші цифри.

Питання Криму об’єднує більшість населення. Ставлення до Криму, як до проблеми, не зменшується

«Взагалі дослідження показало, що українці в більшості єдині по своєму ставленню до Криму. Ні для кого не секрет, що захід і схід України відрізняються по певних питаннях, особливо з політичних питань, відношення до влади. Але питання Криму об’єднує більшість населення, і одностайна більшість по багатьох запитаннях консолідує націю. Очікування в населення є, надія не спадає, ставлення до Криму, як до проблеми, не зменшується. Сергій казав, що проблема Криму турбує лише 6 відсотків громадян, але ж запитання задавалось так: назвіть 3 найбільш актуальні для вас проблеми. І тому, найбільш актуальні – це економіка і це війна, зрозуміло. Але на пряме запитання все ж таки 55% відповідає, що вони цікавляться питаннями, пов’язаними з Кримом, це в них болить, і це потрібно вирішувати», – заявила Попова.

Серед результатів дослідження: 86% українців сказали, що вони особисто хотіли б, щоб Крим повернувся до складу України; 60% опитаних вважають, що повернення Криму до складу України є можливим, ще 25% респондентів вагалися з відповіддю або вважають, що це вже скоріше неможливо, а 15% вважають, що повернення Криму є абсолютно неможливим; 76% населення України переконані, що Крим повинен належати Україні, 4% респондентів – що Росії, а 12% опитаних вважають, що Крим повинен бути незалежним.

Новину про «6%» без подачі іншої статистики також надрукував сайт «Политнавигатор» та інші.

Один російський сайт з цього приводу опублікував невелику замітку із заголовком: «Українцям байдуже до Криму».