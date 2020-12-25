ЖЕНЕВА – Лагідного світанку кінця літа у Швейцарії хвилі Женевського озера б’ються об мальовничий берег. Комуна Аньєр – місце, де мешкають заможні швейцарці, дипломати та банкіри.

Деякі будівлі із шиферною черепицею, мансардними дахами або коринфськими колонами занижені у своїй вартості. Деякі мають альтанки на доглянутих галявинах, що виходять на захід до гір Юра, або причали, де стоять катери та човни. Багато особняків огороджені, по периметру мають камери спостереження, щоб оберегтись від допитливих перехожих.

А ще є власність №399 Route D’Hermance: трирівнева вілла площею 3 200 квадратних метрів із сходами у формі метелика, 25-метровим критим-або-відкритим басейном, спа-центром, гостьовими приміщеннями та терасовим ландшафтом.

На ділянці, яка відома найдорожчими будинками у регіоні, цей маєток винятковий.

Його власницею, згідно зі швейцарськими даними про майно, є Дінара Кулібаєва, дочка довготривалого правителя Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Вона та її чоловік Тимур Кулібаєв, які є одними з найбагатших людей Казахстану, придбали віллу у 2009 році, як тоді повідомлялося, за 75 мільйонів доларів.

І вони є одними з багатьох найближчих та віддалених родичів Назарбаєва, котрі володіють розкішною нерухомістю на Заході.

За останні два десятиліття родичі Назарбаєва придбали на сотні мільйонів доларів шикарну нерухомість у Європі та Сполучених Штатах; низку елітних помешкань на розкішних узбережжях серед хмарочосів Мангеттена, передмістя Лондона та з видом на блакитні води іспанської Коста-Брави.

У новому розслідуванні Радіо Свобода зібрана найбільш вичерпна на сьогодні інформація про об’єкти майна в цій широкій мережі нерухомості, пов’язаній із родичами Назарбаєва, включно з його двома доньками, онуками та братом.

Ці дані не є вичерпним описом усіх закордонних маєтків, що ними володіють родичі колишнього президента Казахстану, якому офіційно було присвоєне звання «Лідер нації» у 2010 році та який у даний час виконує обов’язки голови могутньої Ради Безпеки Казахстану та очолює його правлячу політичну партію «Нур Отан».

У 2019 році у Казахстані офіційно перейменували столицю на честь Назарбаєва, назвавши її Нур-Султаном.



Нурсултан Назарбаєв

Утім, це розслідування надає безпрецедентну можливість масштабів інвестицій родичів Назарбаєва у нерухомість у найбільш розкішних куточках світу. Ці купівлі фінансувалися величезними статками, які родичі Назарбаєва накопичили в енергетичному секторі, на який ця країна багата, банківському та інших секторах, у той час, коли ці родичі також, у різні періоди, обіймали офіційні посади.

Радіо Свобода знайшло докази придбання нерухомості на щонайменше 785 мільйонів доларів у Європі та США, здійснене членами сім’ї Назарбаєва та їхніми родичами у шести країнах протягом 20 років. Ця цифра включає певну кількість маєтків, які з тих пір були продані, враховуючи багатомільйонні помешкання у США, придбані братом Назарбаєва Болатом. Сюди не входить просторий іспанський маєток, що належить Кулібаєву, вартість якого не вдалося оцінити.

Покровительство Назарбаєва розглядається багатьма як вирішальний чинник для накопичення багатства його родичами, які неодноразово і рішуче наполягали на тому, що вони є успішними бізнесменами, незалежно від їхніх сімейних та політичних зв’язків.

Відомим серед них є Кулібаєв, якого роками переслідували за звинуваченнями в тому, що його статки, здебільшого з його діяльності в нафтогазовій галузі, походять від його родинних зв’язків. 2 грудня британська газета Financial Times повідомила, що розкрила таємну схему, яка дозволила Кулібаєву збагатитися на десятки мільйонів доларів від контрактів, пов’язаних із побудовою газогону до Китаю. Його адвокати заперечили інформацію, викладену у Financial Times і не відповіли на запити Радіо Свобода.

Декотрі з цих об’єктів нерухомості, про які повідомило Радіо Свобода, були предметом юридичних оскаржень, в тому числі пов’язаних зі суперечками після раптових розлучень та замороженням активів Великою Британією щодо трьох лондонських резиденцій, які згодом були скасовані судом.

Назарбаєви інвестували в коштовну зарубіжну нерухомість на тлі загального зростання добробуту країни, що утворилася після розпаду СРСР. Це зростання позначилося також на підвищенні рівня життя багатьох середньостатистичних казахстанців, але разом із тим воно сприяло тому, що пов’язані з політичною верхівкою люди перетворилися на олігархів і стали героями газетних пліток.

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Хто прийде на зміну Назарбаєву, коли він назавжди залишить казахстанську політику, – колишній президент у похилому віці, йому 80 років – і що буде зі станом його близьких, залишається невідомим.

«Система така крихка. Політична економіка, яку побудував Назарбаєв, ґрунтується на одній людині», – сказала в коментарі для Радіо Свобода Кейт Маллінсон, консультантка і дослідниця з питань політики Центральної Азії, яка базується у Лондоні.

Родичі Назарбаєва та найближчі союзники «робили ставки на майбутнє, не знаючи, що станеться, і тому виводили свої активи за межі країни», – вважає Маллінсон.

Євген Жовтіс, очільник найдавнішої та найбільшої правозахисної організації в Казахстані, заявив, що «важко відокремити уряд від сім'ї [Назарбаєвих]» і «важко сказати, що буде в Казахстані» після смерті Назарбаєва.

«Неможливо покладатися на захист із боку верховенства права, коли живеш при таких політичних системах», – сказав Жовтіс.