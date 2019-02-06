Паркування без правил: найефективніші методи впливу

Одна з основних проблем сучасних українських міст – це хаотичне та неврегульоване паркування, на це вказують самі українці. Покинуті на вулицях автівки блокують рух громадського транспорту, заважають пересуванню пішоходів, ускладнюють та роблять небезпечним автомобільний трафік. У громадськості та у представників міської влади є своє бачення вирішення проблеми.
Гість: Дмитро Рахматуллін, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, керівник інспекції з паркування
Дата публікації: 06.02.2019
І те, і інше. Але все ж таки низька культура паркування переважає, вважає засновник проекту «Зупини Лося» Костянтин Андріюк .
«Я сам автомобіліст. Якщо я знаю, що їду в центр міста і знаю, що там реально важко з паркуванням, я можу залишити машину біля метро і під’їхати кілька зупинок, в мене корона з голови не впаде. Але в більшості наших людей мислення таке: я повинен заїхати під двері супермаркету, двері власного під’їзду, будь-куди приїхати і втелющитися на пішохідному переході, на смузі транспорту – де завгодно».
На його думку, навіть якщо набудувати в 3-5 разів більше паркінгів, всім все одно не вистачить місця.
В міської влади Києва план наступний:
– при реконструкції, ремонті і перебудові вулиць враховувати пріоритет пішохід-велосипедист-громадський транспорт і вже в останню чергу приватний транспорт;
– набрати штат інспекторів до міської Інспекції з паркування і розпочати у 2019 році повноцінно працювати;
– зробити акцент на смугах громадського транспорту, аби він ходив запізнень і за щільним розкладом;
«Аби людям просто було не цікаво їхати у центр міста не лише через вартість, але й через швидкість пересування», – керівник інспекції з паркування у Києві Дмитро Рахматуллін.
– підвищити ціни на паркування в центральній частині міста.
В засновника проекту «ЗупиниЛося» Костянтина Андріюка, як у представника громадськості, таке бачення:
– запуск фото-відео фіксації порушень;
– чітка зрозуміла розмітка місць для паркувань;
– штрафування порушників.
В містах України з’явилися інспекції з паркування. Це стало можливим завдяки набуттю чинності закону про реформування паркувань наприкінці вересня.
По суті, перебирає на себе ті функції у сфері паркування, які має виконувати поліція, але не здатна це зробити через завантаженість.
У 2019 році в столичній інспекції з паркування має бути близько 90 інспекторів, наразі через конкурс відібрали лише 10, розповідає Дмитро Рахматуллін.
«Чому так довго йде набір – ми хочемо створити певний елітний підрозділ інспекторів, які будуть порядними, ідейними людьми, які будуть вболівати за свою справу і не втягуватися в корупційну складову цього питання. В інакшому випадку – адміністративне покарання і я, як прибічник радикальних дій, звільняв би таку людину. Ми набираємо людей з вищою освітою», – керівник інспекції з паркування у Києві.
Зарплата в інспекторів має бути від 10 тисяч гривень, зазначає він, але можливі запровадження підвищувальних коефіцієнтів для мотивування.
Не відразу.
По-перше, на сьогодні в інспекторів немає сертифікованих приладів для фото і відео фіксації правопорушень в сфері паркування. Лише незабаром в країні має з’явитися один такий пристрій, який відповідає вимогам закону, зазначає заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
По-друге, відразу шокувати штрафами не збираються. Планують проводити попередню роботу, аби водії звикли до інспекторів в місті.
«У лютому ми виходимо на дорогу, запуск інспекції запланований за декілька етапів: спочатку це попереджувальні превентивні заходи – будемо роз’ясняти людям саме в навантажених транспортних вузлах, далі ми будемо видавати пам’ятки, щоб водії розуміли, що їх далі очікує. За місяць-півтора ми наситимо інформаційне поле даною інформацією. Кінцевий етап – це оформлення постанов про адмінпорушення, повідомлення про штрафи будуть розсилатися рекомендованими листами на адресу, апогеєм буде – евакуація, коли ми в повній мірі будемо виконувати вимоги закону», – пояснює Дмитро Рахматуллін.
В інспекторів немає функцій щодо сприяння в оплаті, вони можуть лише порадити, але не вирішувати це питання, в них немає функцій врегулювання питань з оплати штрафів.
Евакуацію планують застосовувати лише в крайніх випадках, зазначає керівник інспекції з паркування у Києві Дмитро Рахматуллін.
«Ми робили розрахунки – скільки нам потрібно евакуаторів, щоб виконати вимоги закону. Ми прийшли до висновку, що близько 30. На сьогодні в комунальних підприємств є десь близько 10. Тобто стоїть питання чи докупити нам ще 20-30 евакуаторів чи оголосити тендер на таку послугу у наявних приватних структур», – зазначає він.
Костянтин Андріюк разом із проектом «Зупиня Лося» з’ясував, що часто люди не бояться поліції, коли їм пропонують її викликати. А от перспективи того, що їм на авто можуть наклеїти наліпку із лосем намагаються уникнути, готові навіть перепарковуватися, розповідає один з авторів програми.
Якщо говорити про офіційні органи, такі як інспектори міської служби з паркування, то вони, звісно, не можуть вдаватися до подібних методів, але така громадська активність допомагає їм в роботі, зізнається Дмитро Рахматуллін.
«Те, що не можемо зробити ми, це може зробити громадськість», – каже він.
Якщо підвищити ціни на парковку в центрі міста, то водії радше будуть залишати автівки подалі і користуватися громадським транспортом. Тим більше, що стоянки в центрі призначені для короткотермінових стоянок.
«Якщо люди приїжджають на роботу на цілий день і працюють 8-10 годин, залишають машину в центрі міста за помірковані кошти, вони не зацікавлені залишити автомобіль в іншому місці», – переконаний Дмитро Рахматуллін.
Зараз в КМДА розглядають це питання і навіть хочуть винести на розгляд міської ради проект рішення про те, щоб формування тарифу було вільним і регулювалося не Кабінетом міністрів, а органом місцевого самоврядування, додає він:
«На сьогодні це регулюється Кабінетом міністрів, тому ми не можемо сказати, що парковка буде коштувати 50 гривень, коли на сьогодні вона коштує 10 гривень на годину в центрі міста».
Дмитро Рахматуллін так не вважає і переконує, що цей проект буде доведено до завершення.
Наразі паркомати не надто популярні у водіїв, до того ж досі можна побачити як люди в яскравих жилетах збирають оплату за парковку вручну.
«Паркувальники – це однозначне порушення. Як тільки ми його бачимо, нам повідомляють, ми інформуємо поліцію і реагуємо на це. Це і функція інспекції реагувати на такі порушення», – наголошує заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Фішки, конуси та інші предмети біля магазинів та ресторанів, які займають паркувальні місця, теж є незаконними, зазначає він.
«Не передбачається такого взагалі, щоб хтось відводив собі у приватне користування частину вулиці під паркування автомобілів. Такого не має бути. Інспекція має звертати на це увагу і притягувати до відповідальності порушників. Повірте, як тільки ми почнемо в цьому розбиратися, крайніх не буде», – переконує Рахматуллін.