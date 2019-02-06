Паркування без правил: найефективніші методи впливу

Низька культура чи нестача парковок? І те, і інше. Але все ж таки низька культура паркування переважає, вважає засновник проекту «Зупини Лося» Костянтин Андріюк . «Я сам автомобіліст. Якщо я знаю, що їду в центр міста і знаю, що там реально важко з паркуванням, я можу залишити машину біля метро і під’їхати кілька зупинок, в мене корона з голови не впаде. Але в більшості наших людей мислення таке: я повинен заїхати під двері супермаркету, двері власного під’їзду, будь-куди приїхати і втелющитися на пішохідному переході, на смузі транспорту – де завгодно». На його думку, навіть якщо набудувати в 3-5 разів більше паркінгів, всім все одно не вистачить місця.

Що може зробити міська влада? В міської влади Києва план наступний: – при реконструкції, ремонті і перебудові вулиць враховувати пріоритет пішохід-велосипедист-громадський транспорт і вже в останню чергу приватний транспорт; – набрати штат інспекторів до міської Інспекції з паркування і розпочати у 2019 році повноцінно працювати; – зробити акцент на смугах громадського транспорту, аби він ходив запізнень і за щільним розкладом; «Аби людям просто було не цікаво їхати у центр міста не лише через вартість, але й через швидкість пересування», – керівник інспекції з паркування у Києві Дмитро Рахматуллін. – підвищити ціни на паркування в центральній частині міста. В засновника проекту «ЗупиниЛося» Костянтина Андріюка, як у представника громадськості, таке бачення: – запуск фото-відео фіксації порушень; – чітка зрозуміла розмітка місць для паркувань; – штрафування порушників.

Що таке інспекція з паркування? В містах України з’явилися інспекції з паркування. Це стало можливим завдяки набуттю чинності закону про реформування паркувань наприкінці вересня. По суті, перебирає на себе ті функції у сфері паркування, які має виконувати поліція, але не здатна це зробити через завантаженість. У 2019 році в столичній інспекції з паркування має бути близько 90 інспекторів, наразі через конкурс відібрали лише 10, розповідає Дмитро Рахматуллін. «Чому так довго йде набір – ми хочемо створити певний елітний підрозділ інспекторів, які будуть порядними, ідейними людьми, які будуть вболівати за свою справу і не втягуватися в корупційну складову цього питання. В інакшому випадку – адміністративне покарання і я, як прибічник радикальних дій, звільняв би таку людину. Ми набираємо людей з вищою освітою», – керівник інспекції з паркування у Києві. Зарплата в інспекторів має бути від 10 тисяч гривень, зазначає він, але можливі запровадження підвищувальних коефіцієнтів для мотивування.

Як будуть штрафувати? Не відразу. По-перше, на сьогодні в інспекторів немає сертифікованих приладів для фото і відео фіксації правопорушень в сфері паркування. Лише незабаром в країні має з’явитися один такий пристрій, який відповідає вимогам закону, зазначає заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. По-друге, відразу шокувати штрафами не збираються. Планують проводити попередню роботу, аби водії звикли до інспекторів в місті. «У лютому ми виходимо на дорогу, запуск інспекції запланований за декілька етапів: спочатку це попереджувальні превентивні заходи – будемо роз’ясняти людям саме в навантажених транспортних вузлах, далі ми будемо видавати пам’ятки, щоб водії розуміли, що їх далі очікує. За місяць-півтора ми наситимо інформаційне поле даною інформацією. Кінцевий етап – це оформлення постанов про адмінпорушення, повідомлення про штрафи будуть розсилатися рекомендованими листами на адресу, апогеєм буде – евакуація, коли ми в повній мірі будемо виконувати вимоги закону», – пояснює Дмитро Рахматуллін. В інспекторів немає функцій щодо сприяння в оплаті, вони можуть лише порадити, але не вирішувати це питання, в них немає функцій врегулювання питань з оплати штрафів.

Чи вистачить евакуаторів? Евакуацію планують застосовувати лише в крайніх випадках, зазначає керівник інспекції з паркування у Києві Дмитро Рахматуллін. «Ми робили розрахунки – скільки нам потрібно евакуаторів, щоб виконати вимоги закону. Ми прийшли до висновку, що близько 30. На сьогодні в комунальних підприємств є десь близько 10. Тобто стоїть питання чи докупити нам ще 20-30 евакуаторів чи оголосити тендер на таку послугу у наявних приватних структур», – зазначає він.

Найефективніший спосіб боротьби зі свавільним паркуванням? Костянтин Андріюк разом із проектом «Зупиня Лося» з’ясував, що часто люди не бояться поліції, коли їм пропонують її викликати. А от перспективи того, що їм на авто можуть наклеїти наліпку із лосем намагаються уникнути, готові навіть перепарковуватися, розповідає один з авторів програми. Якщо говорити про офіційні органи, такі як інспектори міської служби з паркування, то вони, звісно, не можуть вдаватися до подібних методів, але така громадська активність допомагає їм в роботі, зізнається Дмитро Рахматуллін. «Те, що не можемо зробити ми, це може зробити громадськість», – каже він.

А як щодо ціни за парковку? Якщо підвищити ціни на парковку в центрі міста, то водії радше будуть залишати автівки подалі і користуватися громадським транспортом. Тим більше, що стоянки в центрі призначені для короткотермінових стоянок. «Якщо люди приїжджають на роботу на цілий день і працюють 8-10 годин, залишають машину в центрі міста за помірковані кошти, вони не зацікавлені залишити автомобіль в іншому місці», – переконаний Дмитро Рахматуллін. Зараз в КМДА розглядають це питання і навіть хочуть винести на розгляд міської ради проект рішення про те, щоб формування тарифу було вільним і регулювалося не Кабінетом міністрів, а органом місцевого самоврядування, додає він: «На сьогодні це регулюється Кабінетом міністрів, тому ми не можемо сказати, що парковка буде коштувати 50 гривень, коли на сьогодні вона коштує 10 гривень на годину в центрі міста».