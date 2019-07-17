Як врятуватися від депресії?

Як розрізнити депресію і просто поганий настрій? Стани, коли в людини просто пригнічений настрій, люди схильні називати депресіями. Але якщо не говорити про такі стани, то це психіатричний розлад, тобто розлад настрою. Ознаки: - пригнічений настрій впродовж двох тижнів - помітне зниження інтересу або задоволення від життя - коливання ваги: у чоловіків радше зниження ваги, у жінок – може бути і так, і так - сумні думки і негативізм у висловлюваннях - думки про суїцид (не просто аби комусь щось довести, а про те, щоби припинити існування, тому що і так все погано і немає звідки чекати допомоги). Якщо людина часто скаржиться на поганий настрій, не хоче виходити з дому, має зміни в поведінці в плані усамітнення (вдома), тоді варто звернути на це увагу, проявити турботу, побути з нею, розпитати, намагатися розважити. Причини депресії: біологічна схильність (коли є родичі, які страждали на депресію, і генетично це передалося) та стрес (може бути невеликої інтенсивності, але довготривалий у часі – надмірне навантаження, неуспіхи в професійній чи особистій сфері, неінтегрована травматична пам’ять).

Чи можна самостійно вилікувати депресію? Дуже важливо усвідомити, що проблема є. Коли людина розуміє, що з нею відбувається, то вона може бути сама собі психотерапевтом. Одна з мислиневих звичок – це коли ти порівнюєш себе з іншими людьми, своє життя з життям інших людей і від цієї звички треба відмовлятися. Коли ти знаєш, що таке існує, то можеш відслідкувати: де ти перебільшуєш, де катастрофізуєш, а де знову порівнюєш себе з іншими людьми. І таке усвідомлення допомагає зупинитися. Щоб не було депресії, потрібно більше відпочивати, вести здоровий спосіб життя, мати гарний раціон і вчасно їсти – це впливає на наше психологічне здоров’я.

Коли потрібні ліки – антидепресанти? Медикаментозна терапія – це лише підтримуючий фон, ніби гіпс або милиці для хворої людини. Ліки потрібні для того, щоб можна було зробити психотерапію, аби людина знайшла в собі ресурси, щоб її пройти. Психотерапевт одразу не призначає ліків, для цього потрібно кілька сеансів, щоб з’ясувати ступінь важкості депресії.

Як допомогти людині в депресії? Можна запропонувати допомогу обережно, не наполягаючи на своєму, витягувати людину з дому, пропонувати йти кудись погуляти, або спілкуватися. Просто бути поруч, робити щось таке, що раніше приносило задоволення цій людині. Дуже допомагає проводити час із тваринами – пестити їх, годувати. Якщо це ваша подруга чи друг, то ви знаєте його звички – можливо вона (він) любить тортики чи дивитися пригодницькі фільми. Можна влаштовувати сюрпризи і людина це сприйме позитивно. Можна ділитися своїм досвідом, але внутрішній світ людини дуже індивідуальний і те, що спрацювало в одному випадку, може не спрацювати в іншому, і навпаки. Краще все ж таки спробувати зрозуміти людину і дуже обережно і тактовно, розуміючи, що це розлад, намагатися їй допомогти.

Чого не можна казати? Лишаються такі міфи про депресивний розлад, що людина просто лінива, що треба їй лопату в руки – хай чимось займеться. Це від незнання і це не працює. Як не працює і те, якщо сказати людині – візьми себе в руки, зберися духом, ти ж сильний (-а), або порадити не думати про це, чи сперечатися, нав’язувати свою точку зору, чи примушувати зробити щось. Зосередитися на роботі – теж не завжди є ліками від депресії. Це така уникаюча стратегія, точніше може бути нею. Якщо людина отримує величезне задоволення від того, що вона робить, то, звісно, це є ліки. А якщо вона «тягне лямку», ніби ховається за роботу. Бути в депресії – це ніби упертися в тупик. Наче ти їдеш на автомобілі і впираєшся в тупик, не маєш далі куди їхати і намагаєшся зробити більш комфортним своє життя. І в тому тупику вже і живеш, ніби там і диванчик стоїть, і квіточки... І це неусвідомлений такий процес. Буває так, що одна консультація у психолога може багато чого вирішити.

Якщо у людини гарний настрій чи може в неї бути депресія? Так доволі часто буває. Це така уникаюча поведінка з боку людини, вона ніби сама себе розганяє, ніби рятується від негативних думок. В даному випадку близькі люди можуть розпізнати зміни в поведінці і допомогти. Проблему треба вирішувати – не тікати від неї, а все ж таки вирішувати.

Що людина робить на прийомі у психотерапевта? Немає якихось апаратів, які б могли виявити депресію, тому ми використовуємо опитувальники: опитувальник депресії Аарона Бека і опитувальник здоров’я. В психотерапії ми починаємо з того, що знаходимо речі, які подобалися. Переглядаємо її день і складаємо список приємних і корисних активностей. Наше завдання номер один: виявити негативні думки і далі з ними працювати – зупиняти їх та замінювати. Наприклад, номер 1 в рейтингу: навіщо це робити, якщо це нічого не змінить, я невдаха, мені нічого не вдається, всі люди – злі… Ознакою депресії є також те, що людина має негативні думки про себе, про людей навколо і не має позитивних очікувань від майбутнього. Найголовніше, що ці думки стають усвідомленими, і людина вже знає, що з ними робити, вона вже може їх помічати сама в себе і робити когнітивну роботу. Сила волі потрібна для того, щоб зробити перший крок, аби вийти з дому, вийти із своєї кімнати, почати робити домашні завдання, тому що когнітивна поведінкова терапія – це домашні завдання і справжня робота між сесіями.