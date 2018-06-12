Чи допоможе зброя захистити себе?

Яка позиція щодо вільного обігу зброї в МВС? Генпрокурор Юрій Луценко висловлювався за легалізацію зброї в Україні, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський виступав за вільний обіг зброї, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтримує надання права на збройний самозахист громадянам. У Міністерстві внутрішніх справ щодо цього теж є позиція, втім, вона є більш консервативною, зазначає директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. «На даний момент ми маємо певний рівень доступу до зброї, який ми як консерватори вважаємо оптимальним», – пояснює речник МВС. У МВС наголошують, що будуть виконувати будь-який закон, якщо його ухвалить Верховна Рада. «Погоджуюсь, що немає законодавства і напевно законодавство треба створювати, тому що зараз весь обіг регулюється винятково одним наказом. Ми підтримуємо створення збройного законодавства, ми не є його противниками», – зауважує Артем Шевченко.

Хто має право на зброю і на яку? «Зброя легалізована. У нас можна володіти зброєю і захищати себе у випадку вторгнення у власну оселю», – пояснює речник МВС. Яку саме зброю можуть мати українці, Артем Шевченко пояснив детальніше: – нарізну зброю, але не автоматичну, мисливську (практично всі види автоматів позбавлені можливості ведення автоматного вогню, а є мисливськими карабінами) – може придбати особа із 25 років; – гладкоствольну зброю – із 21 року; – холодну, вихолощену, пневматичну зброю, газові пістолети і револьвери – із 18-річного віку; – травматичну зброю можуть придбати лише певні категорії громадян: члени правоохоронних органів, судді, члени їхніх сімей і журналісти. «У нас доволі суттєвий доступ громадян до зброї. Кількість зброї – спеціальних травматичних засобів, – яку може мати громадянин, необмежена. Немає доступу до бойової короткоствольної нарізної зброї – пістолетів і револьверів. І є обмеження на носіння та перевезення», – зазначає Артем Шевченко.

Чи можна носити її з собою? «Носіння зброї із собою, якщо це не є нагородна або табельна, заборонено. Та якщо буде ухвалено відповідний закон, то все може змінитися», – зауважує речник МВС. Травматичну зброю носити із собою можна, але, знову ж таки, лише тій категорії, якій дозволено її мати. Зокрема, на цьому акцентують увагу лобісти змін щодо вільного володіння зброєю – українське законодавство не дозволяє людині мати при собі зброю для самозахисту, якщо вона покидає стіни своєї оселі, не входить до тих категорій, які можуть мати травматичну, або не були нагороджені силовими структурами бойовою зброєю.

Як отримати нагородну зброю? Нагородна зброя регулюється положенням про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя», яке затверджене МВС України від 30 листопада 2015 року №1521, а зареєстроване в Міністерстві юстиції 15 грудня 2015 року. Але не лише МВС може нагороджувати такою відзнакою, але й інші силові відомства та президент України. «Дозвіл видається на зберігання і носіння. Застосування не регламентоване законом, відповідно, до наслідків застосування застосовуються норми Кримінального кодексу», – додає Артем Шевченко. Рішення про нагородження особи зброєю ухвалює міністр внутрішніх справ на підставі подання. «Ініціатор подання подає клопотання на розгляд міністра внутрішніх справ, обґрунтовує клопотання і вказує заслуги – чому саме ця особа достойна відомчої заохочувальної відзнаки. Зауважу, що переважна більшість – десь 95% заохочувальних відзнак – вогнепальна зброя, яка була видана силовикам, які, на думку ініціаторів подання (і міністр погодився із цим), героїчно проявили себе на фронті. Кількість цивільних також є, але вона мізерна, порівняно із кількістю осіб, які справді заслужили це, захищаючи країну на фронті на Донбасі», – наголошує гість програми «Свобода в деталях». Втім, суспільству відомі і випадки нагородження вогнепальною зброєю депутатів, дружини міністра та інших посадовців. «Були одиничні випадки подання цивільних. В даному разі ініціатори подання обґрунтовують, чому та чи інша особа достойна цієї нагороди, і міністр погоджується або ні», – додає Шевченко.

Чи це не дискримінація, коли вибірково надають права певним особам? На думку прихильників вільного доступу до зброї, це є дискримінація, коли одним особам довільно можна мати короткоствольну нарізну зброю, а іншим за те саме загрожує кримінальна відповідальність. Речник МВС вважає, що дискримінації немає і такий підхід вважає маніпулятивним. «По-перше, велика кількість людей отримала заслужено цю нагороду. Щодо дискримінації – можна так підходити, але це маніпуляція: чому одні особи пішли воювати на фронт і таким чином отримали можливість гіпотетично нагородну зброю, а велика кількість цивільних осіб не пішла на фронт захищати країну з різних причин». Хоча не всі учасники бойових дій можуть отримати нагородну зброю, пояснює він і додає, що «це залежить від подання командира, керівника і обґрунтування у клопотанні». «Дискримінації немає. Цивільна особа, яка хоче мати зброю, має декілька опцій для цього. Служити в силовій структурі – це одна з них. Або йти воювати і героїчно проявити себе на фронті – теж одна з них», – вважає Артем Шевченко. Відомча відзнака у вигляді нагородної зброї не передбачає довічного володіння або успадкування, і після смерті особи зброю мають здати у відповідності до правил, пояснює речник МВС.

Як себе захистити, якщо в країні чимало нелегальної зброї? Артем Шевченко пропонує підтримувати поліцію і Нацгвардію, зокрема, у роботі із вилучення зброї. Також закликає до просвітницької роботи. «Якщо хочете бути законослухняними власниками зброї – ви маєте на це права за сьогоднішнього рівня доступу до зброї», – зазначає він. Один з методів – ставати законними власниками зброї на запропонованих умовах. А також йти служити до лав поліції, закликають в МВС, і захищати таким чином суспільство в цілому.