Алкоголь: про акцизи, безпечні дози, рівень вживання та залежності від ВООЗ

Скільки п’ють українці? 13,9 літрів чистого спирту на рік випиває в середньому один українець, за даними від ВООЗ за 2018 рік. Україна серед європейських країн на 6 місці за рівнем споживання алкоголю – після Білорусі, Молдови, Литви та Росії. «Розрахунок іде у чистому спирті, тож має значення не лише частота вживання, а й те, які саме напої популярні. В Україні перевагу віддають міцним напоям. Відбувається зміна в бік винних напоїв, але все ж таки міцні напої переважають, тому такий результат у перерахунку на чистий спирт», – спеціаліст із неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Анастасія Думчева. В Білорусі споживання на рівні 17,5 літрів чистого спирту на душу населення, в Росії – 15,1.

Акцизи не підвищують: то добре? Ціна на алкогольні напої протягом 2019 року не має підвищуватися, але це погано, вважають у ВООЗ. Збільшення акцизів і підвищення цін на алкогольні напої – ефективний крок для зменшення споживання алкоголю, вважають у ВООЗ. При цьому зростання ціни не обов’язково призводить до збільшення обсягів нелегального ринку, зазначає Анастасія Думчева. «Усе залежить від урядової стратегії. Поступове збільшення цін є доречним і не впливає на стрімке зростання виробництва нелегального алкоголю. В той же час збільшення цін впливає на групи ризику – на дітей підлітків», – додає гостя програми.

Чому ВООЗ проти алкоголю? Бо він становить загрози: – Для тих, хто споживає: шкода власному здоров’ю, особливо в ранньому віці. «До 25 років продовжується розбудова головного мозку і алкоголь дуже сильно впливає на цей процес» А таке захворювання, як діабет, має лінійну залежність щодо споживання: чим більше алкоголю споживаєте, тим більша вірогідність виникнення цукрового діабету другого типу, додає вона. – Для тих, хто оточує: якщо споживають вагітні, вони шкодять майбутній дитині, яка вимушено зазнає впливу алкоголю, а агресія, яку викликають алкогольні напої, небезпечна для всіх довкола. «Люди, які в нетверезому стані сідають за кермо, ми знаємо з новин, що це стається дуже часто, становлять загрозу для життя і здоров’я людей. Інші ситуації, пов’язані з агресією внаслідок споживання, становлять загрозу для оточуючих у сім’ї, в громадських місцях, будь-де. – Для суспільства взагалі: велике споживання алкоголю призупиняє економічне зростання в країні «Велика кількість людей, які споживають алкоголь – це передчасна смертність, втрата продуктивності для суспільства, наявність різноманітних захворювань, які можна було б попередити, підвищення тягаря для суспільства через необхідність лікувати хронічні хвороби з причини споживання алкоголю».

Чи є користь від алкоголю? Є деякі дослідження, які кажуть, що невеликі дози споживання вина мають профілактичну дію щодо появи ішемічної хвороби серця. Це зовсім незначний вплив, який зникає в разі, якщо людина випиває більше вина, ніж досліджувана доза. «І основне – короткостроковий профілактичний ефект, який інші дослідження ставлять під сумнів, насправді є невеликим, якщо порахувати всі інші ризики, пов’язані зі споживанням алкоголю. Довгострокові ризики у людини, яка споживає алкоголь, є значно більшими, ніж оцей сумнівний захисний ефект від ішемічної хвороби серця», – наголошує спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні.

Яка безпечна доза? «Досліджень було багато, останнє дослідження говорить дуже чітко – і ми зараз самі на цьому наголошуємо – що безпечної дози алкоголю немає», – зазначає Анастасія Думчева. Є такий показник як «стандартна доза», в різних країнах це від 8 до 14 грамів чистого спирту в перерахунку, пояснює фахівець. «В Україні ми вирішили, що за «стандартну дозу» в наших тренінгах і лекціях ми будемо брати 10 грамів чистого спирту. У перерахунку на алкоголь – це 25 мілілітрів горілки (40-градусного напою), або 100 мл вина, або невеличкий келих пива – 330 мл». Є рекомендація, що жінкам не варто за один раз споживати більше, ніж дві стандартні дози, а чоловікам не більше ніж 3 стандартні дози. Одна стандартна доза переробляється або утилізується організмом повністю протягом однієї години в середньому (це залежить від фізіологічних особливостей людини). «Іншими словами – не більше одного келиха на годину, не більше ніж два келихи за весь вечір, і є також обмеження по частоті в тиждень. Це більш-менш безпечне споживання, але повністю безпечне – нульова доза, не споживати взагалі», – пояснює представниця ВООЗ.

Чому наркотики забороняють, а алкоголь – ні? Пов’язано з історичним минулим, вважає Анастасія Думчева: «Алкоголь існував у суспільстві багато років, ще до того, як почали говорити про заходи, стратегії і механізми впливу на цю ситуацію. Це вже звичка, культура, традиції, тому важко впливати на ті речі, які пов’язані з культуральними особливостями». Є інші психотропні речовини, які менш прийнятні для населення – це тютюн, вони теж не заборонені. «Щодо канабісу, то хоча він і проростав вільно на городах та у природі, його заборонили через новий спосіб вживання. Через те, що це новий спосіб вживання, він і не має такої підтримки в населення, як алкоголь», – пояснює спеціаліст ВООЗ.

Чи правда, що жіноча алкогольна залежність – невиліковна? Щодо невиліковності жіночої алкогольної залежності – міф. Але лікується важко і серед жінок, і серед чоловіків, зазначає представниця ВООЗ. Жінки чи чоловіки підпадають під залежність однаково. В Україні щороку збільшується кількість алкозалежних, ця негативна тенденція триває, зазначає Анастасія Думчева. «Чим раніше діти починають вживати алкоголь, тим більша вірогідність залежності в них від алкоголю в майбутньому», – пояснює представниця ВООЗ.