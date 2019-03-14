Алкоголь: про акцизи, безпечні дози, рівень вживання та залежності від ВООЗ

Акцизи на алкоголь цього року зростати не будуть. Це ще в минулому році постановив парламент, коли ухвалював бюджет країни. Бізнес-спільнота радіє, а у Всесвітній організації охорони здоров’я кажуть, що це не добре. Про те, скільки п’ють українці в порівнянні із сусідами, чому ВООЗ проти алкоголю, чи є безпечні дози і яка користь від вина, та чому наркотики забороняють, а алкоголь – ні, дізнавалися в програмі «Свобода в деталях».
Гість: Анастасія Думчева, спеціаліст із неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні
Дата публікації: 14.03.2019
13,9 літрів чистого спирту на рік випиває в середньому один українець, за даними від ВООЗ за 2018 рік. Україна серед європейських країн на 6 місці за рівнем споживання алкоголю – після Білорусі, Молдови, Литви та Росії.
«Розрахунок іде у чистому спирті, тож має значення не лише частота вживання, а й те, які саме напої популярні. В Україні перевагу віддають міцним напоям. Відбувається зміна в бік винних напоїв, але все ж таки міцні напої переважають, тому такий результат у перерахунку на чистий спирт», – спеціаліст із неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Анастасія Думчева.
В Білорусі споживання на рівні 17,5 літрів чистого спирту на душу населення, в Росії – 15,1.
Ціна на алкогольні напої протягом 2019 року не має підвищуватися, але це погано, вважають у ВООЗ.
Збільшення акцизів і підвищення цін на алкогольні напої – ефективний крок для зменшення споживання алкоголю, вважають у ВООЗ. При цьому зростання ціни не обов’язково призводить до збільшення обсягів нелегального ринку, зазначає Анастасія Думчева.
«Усе залежить від урядової стратегії. Поступове збільшення цін є доречним і не впливає на стрімке зростання виробництва нелегального алкоголю. В той же час збільшення цін впливає на групи ризику – на дітей підлітків», – додає гостя програми.
Бо він становить загрози:
– Для тих, хто споживає: шкода власному здоров’ю, особливо в ранньому віці.
«До 25 років продовжується розбудова головного мозку і алкоголь дуже сильно впливає на цей процес»
А таке захворювання, як діабет, має лінійну залежність щодо споживання: чим більше алкоголю споживаєте, тим більша вірогідність виникнення цукрового діабету другого типу, додає вона.
– Для тих, хто оточує: якщо споживають вагітні, вони шкодять майбутній дитині, яка вимушено зазнає впливу алкоголю, а агресія, яку викликають алкогольні напої, небезпечна для всіх довкола.
«Люди, які в нетверезому стані сідають за кермо, ми знаємо з новин, що це стається дуже часто, становлять загрозу для життя і здоров’я людей. Інші ситуації, пов’язані з агресією внаслідок споживання, становлять загрозу для оточуючих у сім’ї, в громадських місцях, будь-де.
– Для суспільства взагалі: велике споживання алкоголю призупиняє економічне зростання в країні
«Велика кількість людей, які споживають алкоголь – це передчасна смертність, втрата продуктивності для суспільства, наявність різноманітних захворювань, які можна було б попередити, підвищення тягаря для суспільства через необхідність лікувати хронічні хвороби з причини споживання алкоголю».
Є деякі дослідження, які кажуть, що невеликі дози споживання вина мають профілактичну дію щодо появи ішемічної хвороби серця. Це зовсім незначний вплив, який зникає в разі, якщо людина випиває більше вина, ніж досліджувана доза.
«І основне – короткостроковий профілактичний ефект, який інші дослідження ставлять під сумнів, насправді є невеликим, якщо порахувати всі інші ризики, пов’язані зі споживанням алкоголю. Довгострокові ризики у людини, яка споживає алкоголь, є значно більшими, ніж оцей сумнівний захисний ефект від ішемічної хвороби серця», – наголошує спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні.
«Досліджень було багато, останнє дослідження говорить дуже чітко – і ми зараз самі на цьому наголошуємо – що безпечної дози алкоголю немає», – зазначає Анастасія Думчева.
Є такий показник як «стандартна доза», в різних країнах це від 8 до 14 грамів чистого спирту в перерахунку, пояснює фахівець.
«В Україні ми вирішили, що за «стандартну дозу» в наших тренінгах і лекціях ми будемо брати 10 грамів чистого спирту. У перерахунку на алкоголь – це 25 мілілітрів горілки (40-градусного напою), або 100 мл вина, або невеличкий келих пива – 330 мл».
Є рекомендація, що жінкам не варто за один раз споживати більше, ніж дві стандартні дози, а чоловікам не більше ніж 3 стандартні дози.
Одна стандартна доза переробляється або утилізується організмом повністю протягом однієї години в середньому (це залежить від фізіологічних особливостей людини).
«Іншими словами – не більше одного келиха на годину, не більше ніж два келихи за весь вечір, і є також обмеження по частоті в тиждень. Це більш-менш безпечне споживання, але повністю безпечне – нульова доза, не споживати взагалі», – пояснює представниця ВООЗ.
Пов’язано з історичним минулим, вважає Анастасія Думчева:
«Алкоголь існував у суспільстві багато років, ще до того, як почали говорити про заходи, стратегії і механізми впливу на цю ситуацію. Це вже звичка, культура, традиції, тому важко впливати на ті речі, які пов’язані з культуральними особливостями».
Є інші психотропні речовини, які менш прийнятні для населення – це тютюн, вони теж не заборонені.
«Щодо канабісу, то хоча він і проростав вільно на городах та у природі, його заборонили через новий спосіб вживання. Через те, що це новий спосіб вживання, він і не має такої підтримки в населення, як алкоголь», – пояснює спеціаліст ВООЗ.
Щодо невиліковності жіночої алкогольної залежності – міф. Але лікується важко і серед жінок, і серед чоловіків, зазначає представниця ВООЗ.
Жінки чи чоловіки підпадають під залежність однаково. В Україні щороку збільшується кількість алкозалежних, ця негативна тенденція триває, зазначає Анастасія Думчева.
«Чим раніше діти починають вживати алкоголь, тим більша вірогідність залежності в них від алкоголю в майбутньому», – пояснює представниця ВООЗ.
Немає чіткого стратегічного регулювання в Україні, комплексної стратегії щодо алкогольної політики, зазначає гостя програми «Свобода в деталях». Є окремі законодавчі акти, а реагування спрямоване більше на наслідки зловживання алкоголем, ніж на зниження його споживання, додає Думчева.
«Минулого року ми розробили стратегію, презентували і запропонували Міністерству охорони здоров’я до розгляду. Зараз були визначені певні пріоритети, за якими ми будемо працювати», – зауважує вона.
Серед необхідних кроків цієї стратегії:
1. Підвищення акцизів – це необхідно для зменшення доступності алкогольних напоїв.
2. Обмеження споживання певних вікових категорій – навіть якщо не підвищувати вік, то необхідно посилити контроль.
3. Комунікація.
«Ми розробили документ щодо комунікації – роз’яснення для населення щодо шкідливості алкоголю. Категорія, над якою треба працювати – вагітні жінки. Великий відсоток вагітності незапланований, жінка може завагітніти в стані алкогольного сп’яніння і продовжувати споживати алкоголь. На майбутню дитину алкоголь має найбільший вплив у першому триместрі», – наголошує Анастасія Думчева.