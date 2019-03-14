 Алкоголь: про акцизи, безпечні дози, рівень вживання та залежності від ВООЗ
Алкоголь: про акцизи, безпечні дози, рівень вживання та залежності від ВООЗ
Спецпроекти
Інфографіка
Новини
Статті
Фото
Відео
Розсилка

Свобода в деталях

Алкоголь: про акцизи, безпечні дози, рівень вживання та залежності від ВООЗ

«Не більше одного келиха на годину, не більше ніж два келихи за весь вечір»

Читати

Акцизи на алкоголь цього року зростати не будуть. Це ще в минулому році постановив парламент, коли ухвалював бюджет країни. Бізнес-спільнота радіє, а у Всесвітній організації охорони здоров’я кажуть, що це не добре. Про те, скільки п’ють українці в порівнянні із сусідами, чому ВООЗ проти алкоголю, чи є безпечні дози і яка користь від вина, та чому наркотики забороняють, а алкоголь – ні, дізнавалися в програмі «Свобода в деталях».

Гість: Анастасія Думчева, спеціаліст із неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні

Дата публікації: 14.03.2019

Скільки п’ють українці?

13,9 літрів чистого спирту на рік випиває в середньому один українець, за даними від ВООЗ за 2018 рік. Україна серед європейських країн на 6 місці за рівнем споживання алкоголю – після Білорусі, Молдови, Литви та Росії.

«Розрахунок іде у чистому спирті, тож має значення не лише частота вживання, а й те, які саме напої популярні. В Україні перевагу віддають міцним напоям. Відбувається зміна в бік винних напоїв, але все ж таки міцні напої переважають, тому такий результат у перерахунку на чистий спирт», – спеціаліст із неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Анастасія Думчева.

В Білорусі споживання на рівні 17,5 літрів чистого спирту на душу населення, в Росії – 15,1.

Акцизи не підвищують: то добре?

Ціна на алкогольні напої протягом 2019 року не має підвищуватися, але це погано, вважають у ВООЗ.

Збільшення акцизів і підвищення цін на алкогольні напої – ефективний крок для зменшення споживання алкоголю, вважають у ВООЗ. При цьому зростання ціни не обов’язково призводить до збільшення обсягів нелегального ринку, зазначає Анастасія Думчева.

«Усе залежить від урядової стратегії. Поступове збільшення цін є доречним і не впливає на стрімке зростання виробництва нелегального алкоголю. В той же час збільшення цін впливає на групи ризику – на дітей підлітків», – додає гостя програми.

Чому ВООЗ проти алкоголю?

Бо він становить загрози:

– Для тих, хто споживає: шкода власному здоров’ю, особливо в ранньому віці.

«До 25 років продовжується розбудова головного мозку і алкоголь дуже сильно впливає на цей процес»

А таке захворювання, як діабет, має лінійну залежність щодо споживання: чим більше алкоголю споживаєте, тим більша вірогідність виникнення цукрового діабету другого типу, додає вона.

– Для тих, хто оточує: якщо споживають вагітні, вони шкодять майбутній дитині, яка вимушено зазнає впливу алкоголю, а агресія, яку викликають алкогольні напої, небезпечна для всіх довкола.

«Люди, які в нетверезому стані сідають за кермо, ми знаємо з новин, що це стається дуже часто, становлять загрозу для життя і здоров’я людей. Інші ситуації, пов’язані з агресією внаслідок споживання, становлять загрозу для оточуючих у сім’ї, в громадських місцях, будь-де.

– Для суспільства взагалі: велике споживання алкоголю призупиняє економічне зростання в країні

«Велика кількість людей, які споживають алкоголь – це передчасна смертність, втрата продуктивності для суспільства, наявність різноманітних захворювань, які можна було б попередити, підвищення тягаря для суспільства через необхідність лікувати хронічні хвороби з причини споживання алкоголю».

Чи є користь від алкоголю?

Є деякі дослідження, які кажуть, що невеликі дози споживання вина мають профілактичну дію щодо появи ішемічної хвороби серця. Це зовсім незначний вплив, який зникає в разі, якщо людина випиває більше вина, ніж досліджувана доза.

«І основне – короткостроковий профілактичний ефект, який інші дослідження ставлять під сумнів, насправді є невеликим, якщо порахувати всі інші ризики, пов’язані зі споживанням алкоголю. Довгострокові ризики у людини, яка споживає алкоголь, є значно більшими, ніж оцей сумнівний захисний ефект від ішемічної хвороби серця», – наголошує спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні.

Яка безпечна доза?

«Досліджень було багато, останнє дослідження говорить дуже чітко – і ми зараз самі на цьому наголошуємо – що безпечної дози алкоголю немає», – зазначає Анастасія Думчева.

Є такий показник як «стандартна доза», в різних країнах це від 8 до 14 грамів чистого спирту в перерахунку, пояснює фахівець.

«В Україні ми вирішили, що за «стандартну дозу» в наших тренінгах і лекціях ми будемо брати 10 грамів чистого спирту. У перерахунку на алкоголь – це 25 мілілітрів горілки (40-градусного напою), або 100 мл вина, або невеличкий келих пива – 330 мл».

Є рекомендація, що жінкам не варто за один раз споживати більше, ніж дві стандартні дози, а чоловікам не більше ніж 3 стандартні дози.

Одна стандартна доза переробляється або утилізується організмом повністю протягом однієї години в середньому (це залежить від фізіологічних особливостей людини).

«Іншими словами – не більше одного келиха на годину, не більше ніж два келихи за весь вечір, і є також обмеження по частоті в тиждень. Це більш-менш безпечне споживання, але повністю безпечне – нульова доза, не споживати взагалі», – пояснює представниця ВООЗ.

Чому наркотики забороняють, а алкоголь – ні?

Пов’язано з історичним минулим, вважає Анастасія Думчева:

«Алкоголь існував у суспільстві багато років, ще до того, як почали говорити про заходи, стратегії і механізми впливу на цю ситуацію. Це вже звичка, культура, традиції, тому важко впливати на ті речі, які пов’язані з культуральними особливостями».

Є інші психотропні речовини, які менш прийнятні для населення – це тютюн, вони теж не заборонені.

«Щодо канабісу, то хоча він і проростав вільно на городах та у природі, його заборонили через новий спосіб вживання. Через те, що це новий спосіб вживання, він і не має такої підтримки в населення, як алкоголь», – пояснює спеціаліст ВООЗ.

Чи правда, що жіноча алкогольна залежність – невиліковна?

Щодо невиліковності жіночої алкогольної залежності – міф. Але лікується важко і серед жінок, і серед чоловіків, зазначає представниця ВООЗ.

Жінки чи чоловіки підпадають під залежність однаково. В Україні щороку збільшується кількість алкозалежних, ця негативна тенденція триває, зазначає Анастасія Думчева.

«Чим раніше діти починають вживати алкоголь, тим більша вірогідність залежності в них від алкоголю в майбутньому», – пояснює представниця ВООЗ.

Чи існує чітка алкогольна політика в Україні?

Немає чіткого стратегічного регулювання в Україні, комплексної стратегії щодо алкогольної політики, зазначає гостя програми «Свобода в деталях». Є окремі законодавчі акти, а реагування спрямоване більше на наслідки зловживання алкоголем, ніж на зниження його споживання, додає Думчева.

«Минулого року ми розробили стратегію, презентували і запропонували Міністерству охорони здоров’я до розгляду. Зараз були визначені певні пріоритети, за якими ми будемо працювати», – зауважує вона.

Серед необхідних кроків цієї стратегії:

1. Підвищення акцизів – це необхідно для зменшення доступності алкогольних напоїв.

2. Обмеження споживання певних вікових категорій – навіть якщо не підвищувати вік, то необхідно посилити контроль.

3. Комунікація.

«Ми розробили документ щодо комунікації – роз’яснення для населення щодо шкідливості алкоголю. Категорія, над якою треба працювати – вагітні жінки. Великий відсоток вагітності незапланований, жінка може завагітніти в стані алкогольного сп’яніння і продовжувати споживати алкоголь. На майбутню дитину алкоголь має найбільший вплив у першому триместрі», – наголошує Анастасія Думчева.