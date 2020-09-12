Тест: як добре ви знаєте сучасне українське кіно?

До Дня українського кіно Радіо Свобода підготувало святковий тест! Перевірте свої знання та обов’язково поділіться ним із друзями!

Ні! «Навіщо вони поїхали туди? Студенти навіть не чекали біди», – здається, тоді всі співали цю пісню. Мова йде про фільм «Штольня» Любомира Левицького. До речі, режисер зняв не один молодіжний фільм, серед останніх гучних прем’єр – «Selfieparty» та «Тіні незабутих предків».

Так! «Навіщо вони поїхали туди? Студенти навіть не чекали біди», – здається, тоді всі співали цю пісню. Мова йде про фільм «Штольня» Любомира Левицького. До речі, режисер зняв не один молодіжний фільм, серед останніх гучних прем’єр – «Selfieparty» та «Тіні незабутих предків».

Ні! «Навіщо вони поїхали туди? Студенти навіть не чекали біди», – здається, тоді всі співали цю пісню. Мова йде про фільм «Штольня» Любомира Левицького. До речі, режисер зняв не один молодіжний фільм, серед останніх гучних прем’єр – «Selfieparty» та «Тіні незабутих предків».

Ні! Це – «Додому»! Дебютний повнометражний фільм Нарімана Алієва розказує сумну і трагічну історію кримського татарина (грає актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв), батька двох дітей, що втрачає одного сина на Донбасі і хоче поховати його тіло на рідній землі, в окупованому Росією українському Криму. Які фільми Україна ще подавала на «Оскар»? Читайте у матеріалі

Так! Це – «Додому»! Дебютний повнометражний фільм Нарімана Алієва розказує сумну і трагічну історію кримського татарина (грає актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв), батька двох дітей, що втрачає одного сина на Донбасі і хоче поховати його тіло на рідній землі, в окупованому Росією українському Криму. Які фільми Україна ще подавала на «Оскар»? Читайте у матеріалі

Ні! Це – «Додому»! Дебютний повнометражний фільм Нарімана Алієва розказує сумну і трагічну історію кримського татарина (грає актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв), батька двох дітей, що втрачає одного сина на Донбасі і хоче поховати його тіло на рідній землі, в окупованому Росією українському Криму. Які фільми Україна ще подавала на «Оскар»? Читайте у матеріалі

Так! «Золота Дзиґа» – українська кінопремія, що відзначає досягнення українських кінематографістів. Цього року її вручають учетверте. Почитайте, кому цьогоріч вручили цю нагороду та в яких номінаціях.

Ні! «Золота Дзиґа» – українська кінопремія, що відзначає досягнення українських кінематографістів. Цього року її вручають учетверте. Почитайте, кому цьогоріч вручили цю нагороду та в яких номінаціях.

Ні! «Золота Дзиґа» – українська кінопремія, що відзначає досягнення українських кінематографістів. Цього року її вручають учетверте. Почитайте, кому цьогоріч вручили цю нагороду та в яких номінаціях.

Ні! Звісно ж, це Ірма Вітовська! Окрім акторської кар’єри, Ірма Вітовська веде активну громадську та благодійну діяльність. Вона публічно виступає за захист української мови, допомагає армії та онкохворим. На початку російської агресії вона відмовилась співпрацювати з російськими кіновиробниками. Почитайте її велике інтерв’ю для Радіо Свобода.

Ні! Звісно ж, це Ірма Вітовська! Окрім акторської кар’єри, Ірма Вітовська веде активну громадську та благодійну діяльність. Вона публічно виступає за захист української мови, допомагає армії та онкохворим. На початку російської агресії вона відмовилась співпрацювати з російськими кіновиробниками. Почитайте її велике інтерв’ю для Радіо Свобода.

Так! Звісно ж, це Ірма Вітовська! Окрім акторської кар’єри, Ірма Вітовська веде активну громадську та благодійну діяльність. Вона публічно виступає за захист української мови, допомагає армії та онкохворим. На початку російської агресії вона відмовилась співпрацювати з російськими кіновиробниками. Почитайте її велике інтерв’ю для Радіо Свобода.

Ні! Українська режисерка Ірина Цілик здобула приз за найкращу режисеру на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс». Нагородою відзначили її документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин». Почитайте інтерв’ю із Іриною Цілик, яке вона давала нашому Радіо Донбас Реалії.

Ні! Українська режисерка Ірина Цілик здобула приз за найкращу режисеру на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс». Нагородою відзначили її документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин». Почитайте інтерв’ю із Іриною Цілик, яке вона давала нашому Радіо Донбас Реалії.

Так! Українська режисерка Ірина Цілик здобула приз за найкращу режисеру на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс». Нагородою відзначили її документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин». Почитайте інтерв’ю із Іриною Цілик, яке вона давала нашому Радіо Донбас Реалії.

Ні! Це – «Номери»! Текст однойменної п’єси, яка лежить в основі фільму, Олег Сенцов написав ще до ув’язнення, у 2011 році. У 2018 році був поставлений спектакль, над яким працювала режисерка-постановниця Тамара Трунова. Картина є копродукцією України (435 FILMS) та Польщі (Apple Film Production) за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно.

Так! Це – «Номери»! Текст однойменної п’єси, яка лежить в основі фільму, Олег Сенцов написав ще до ув’язнення, у 2011 році. У 2018 році був поставлений спектакль, над яким працювала режисерка-постановниця Тамара Трунова. Картина є копродукцією України (435 FILMS) та Польщі (Apple Film Production) за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно.

Ні! Це – «Номери»! Текст однойменної п’єси, яка лежить в основі фільму, Олег Сенцов написав ще до ув’язнення, у 2011 році. У 2018 році був поставлений спектакль, над яким працювала режисерка-постановниця Тамара Трунова. Картина є копродукцією України (435 FILMS) та Польщі (Apple Film Production) за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно.

Так! Це – «Гніздо горлиці», фільм створений у копродукції з Італією. Він розповідає про українську жінку з буковинського села, яка їде на заробітки до Італії.

Ні! Це – «Гніздо горлиці», фільм створений у копродукції з Італією. Він розповідає про українську жінку з буковинського села, яка їде на заробітки до Італії.

Ні! Це – «Гніздо горлиці», фільм створений у копродукції з Італією. Він розповідає про українську жінку з буковинського села, яка їде на заробітки до Італії.

Ні! Правильна відповідь – «Черкаси» режисера Тимура Ященка. Це воєнна екшн-драма про кількатижневий опір українського військового корабля в Криму навесні 2014-го. Ми також зібрали багато цікавих фактів про цей фільм у одному матеріалі. Почитайте!

Так! Правильна відповідь – «Черкаси» режисера Тимура Ященка. Це воєнна екшн-драма про кількатижневий опір українського військового корабля в Криму навесні 2014-го. Ми також зібрали багато цікавих фактів про цей фільм у одному матеріалі. Почитайте!