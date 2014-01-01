Українські міленіали за кордоном: крізь терни до зірок

У серпні 2014 року я сіла в літак, зліт якого затримували на годину – напевно, давали мені час і шанс, щоб передумати.

Після того, як я закінчила університет у Києві, переді мною стояло питання: «А що робити далі?». Я хотіла отримати освіту за кордоном, в Чехії або Німеччині, адже в цих країнах є можливість навчатися безкоштовно. А через те, що я кілька років до цього захоплювалася німецьким футболом, а потім і самою країною, то для мене вибір був очевидним, і я почала вивчати німецьку.

Я поїхала в Німеччину за програмою AuPair. Перший місяць у Мюнхені в мене була ейфорія буквально від усього! Моя «гостьова мама/гастмутер/хостмама» водила мене всюди буквально за руку, за що їй величезна подяка. Вона оформляла всі мої документи, починаючи з проїзного і закінчуючи дозволом на перебування, а я тільки ходила слідом, дивилася по сторонах і не могла повірити, що все це відбувається зі мною.

Але вже на другий місяць я наштовхнулася на перші труднощі. Коли я забула проїзний в іншій сумці і мене оштрафували за це на 40 євро (я порівняла цю суму із цінами в Україні), тоді я рішуче була впевнена, що нічого не складається, і весь світ проти мене. З появою нових більш серйозних труднощів, напевно, як у всіх мігрантів, починали з’являтися думки: «А що я тут роблю? Навіщо це все? Хочу додому до мами!».

Складно було звикнути, наприклад, до закритих магазинів по неділях. Все зачинено! Але коли вже звик, то приємно усвідомлювати, що неділя – це все ж таки день, щоб провести його з сім’єю і друзями, а не в торговому центрі.

Я також була дуже здивована, адже українські ЗМІ так довго розповідали про німецькі зарплати в 3–4 тисячі євро, але промовчали про податки і плату за житло!

В плані культури баварці дуже відкриті привітні люди, які вміють святкувати що завгодно з пивом, при цьому не переводячи свято в пияцтво. Було також незвично, що зі мною віталися люди, яких я не знала, цікавилися моїми справами, хоча і не всі щиро. Ще німці схиблені на бігу, велосипедах і здоровому способі життя (так-так, пиво – це ізотонічний напій, який корисний після тривалого забігу, наприклад).

Щодо візи – після приїзду в Німеччину тримісячну візу треба було поміняти на річний дозвіл на перебування. Це не найприємніша процедура, тому що все залежить від співробітника міграційного відділу (то не вистачає якоїсь довідки, копії, перекладу, то ще якісь проблеми із документами… і доводиться днями стояти в черзі).

Безумовно, це був і є складний шлях: приїхати в країну, де у тебе немає нікого і нічого, і почати абсолютно все спочатку. Але ж який це шанс – почати все спочатку! Тебе тут не знає ніхто, у тебе є можливість зібрати себе самому, наново, зарекомендувати себе так, як ти цього хочеш, а не так, як склалося раніше. Ти просто вчишся жити заново, як дитина, але тільки стільки часу вже немає і треба швидше вчитися говорити, шукати друзів, комунікувати в зовсім іншому суспільстві.

Я не люблю нічого планувати, мої плани чомусь не здійснюються, але життя доводить, що це на краще.