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Вручением ключей от 15 комнат в социальном общежитии Мариуполя переселенцам завершился первый этап совместной программы сотрудничества Мариуполя с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В реконструкцию старого общежития, закупку мебели и бытовой техники вложено 8 миллионов гривен. Первоочередное право на социальное жилье получили одинокие мамы с детьми, пожилые люди и дети-сироты. На сегодняшний момент в Мариуполе зарегистрировано более 100 тысяч переселенцев. Из них постоянно проживает в городе около 30 тысяч, а остро нуждаются в жилье – 3 тысячи.

Пуском в эксплуатацию социального общежития, рассчитанного на 72 семьи, закончился первый этап строительства жилья для переселенцев Мариуполя. 15 семей уже получили такое жилье, к весне общежитие будет заселено полностью. В мэрии говорят, что платить жильцы будут только за коммунальные услуги, а комната в общежитии – это временное решение жилищной проблемы переселенца.

Что такое социальное жилье? Человек проживает в ней до тех пор, пока либо не стабилизируется ситуация в Украине и он не сможет вернуться к себе домой. Либо до тех пор, пока не сможет приобрести альтернативное жилье

«Что такое социальное жилье? Оно будет выдаваться по ордерной системе. Человек не сможет его приватизировать, не сможет взять кредит под эту квартиру в банке или передать по наследству. Человек проживает в ней до тех пор, пока либо не стабилизируется ситуация в Украине и он не сможет вернуться к себе домой. Либо до тех пор, пока не сможет накопить достаточное количество средств, чтобы приобрести альтернативное жилье», – говорит первый заместитель городского главы Мариуполя Александр Голтвенко.

Следующим этапом проекта по предоставлению жилья станет реконструкция двух зданий в Мариуполе, где смогут жить еще 100 семей. Это будут, хоть и небольшие, но отдельные квартиры, говорит заместитель мэра. Деньги на реконструкцию уже есть.

В Мариупольском центре социальных услуг готовы принимать на квартирный учет всех желающих. Даже если у переселенцев есть недвижимость на неподконтрольной территории. Это не должно быть препятствием для получения жилья, считает директор центра Наталья Астанина. Соответствующий законопроект, инициированный мариупольскими депутатами, уже подан и зарегистрирован в Верховной Раде, говорит она.

В законопроекте мы хотим, чтобы справки переселенца было достаточно, чтобы человек стал в городе, в котором он проживает, на квартирный учет. В реестр заходишь – видно, что у человека в Донецке квартира, но это не должно его лишать права стать на квартирный учет в Мариуполе по справке переселенца, потому что сегодня он живет здесь, и сегодня здесь он нуждается в жилье

«В законопроекте мы хотим, чтобы справки переселенца было достаточно, чтобы человек стал в городе, в котором он проживает, на квартирный учет. Не все люди хотят регистрироваться официально у нас, в Мариуполе, из-за того, что есть недвижимость, из-за того, что боятся потерять статус переселенца. В реестр заходишь – видно, что у человека в Донецке квартира, но это не должно его лишать права стать на квартирный учет в Мариуполе по справке переселенца, потому что сегодня он живет здесь, и сегодня здесь он нуждается в жилье», – говорит Наталья Астанина.

На сегодняшний момент сложностей со сбором документов для получение социального жилья более чем достаточно. Обладательница сертификата на квартиру в общежитии, переселенка из Гранитного Марина Мартынова говорит, что на сбор и оформление документов ушло около двух месяцев.

Там две кровати, шкаф. «Гостинка», можно сказать. Семнадцать квадратов есть, может чуть меньше. Так что очень рада. Главное, что свое будет

«Мне пришлось собрать около 20 документов на получение этой квартиры. Она нестандартная, для двоих. Я ж мама-одиночка. Там две кровати, шкаф. «Гостинка», можно сказать. Семнадцать квадратов есть, может чуть меньше. Так что очень рада. Главное, что свое будет», – рассказывает Марина.

Всех переселенцев в городе условно разделили на 2 группы, говорят в мэрии. Первая группа – социально незащищенная: одинокие мамы с детьми, дети-сироты, пожилые люди и те, кто утратил все свое имущество в результате военных действий. Их обеспечат социальным жильем, в котором люди смогут жить, сколько потребуется. Вторая группа людей – это переселенцы из числа медиков, учителей, военных и полицейских. Это люди тех профессий, в которых остро нуждается город. Для них в Мариуполе готовы приступить к реконструкции 10 недостроенных зданий. А это еще 400 одно-, двух- и трехкомнатных квартир, на которые жильцы уже получат право выкупа. Предварительная сумма реконструкции составляет 380 миллионов гривен, и без участия государства, различных министерств и ведомств его полная реализация невозможна. Город в этом случае может профинансировать только пятую часть проекта. Еще в Мариуполе ведутся переговоры с собственниками трех недостроенных высоток о покупке и переводе зданий в коммунальную собственность. Город также готов предоставить земельные участки под строительство жилья для переселенцев: как украинским строительным компаниям, так и иностранным инвесторам.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)