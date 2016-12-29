«Радіо Свобода Daily»: столичні МАФи вийшли на національний рівень

Організатори економічної блокади окупованих територій Донбасу сподіваються визволити своїх побратимів із полону сепаратистів. Ветерани АТО вважають, що, перекривши канали постачання так званих «товарів подвійного призначення», зможуть тиснути на очільників сепаратистських угруповань. А от представники української влади не поділяють ентузіазму активістів. Скептичний також військовий експерт Олег Жданов, що вважає: будь-які заяви про блокаду Донбасу недержавними структурами є популізмом – щоб зупинити контрабанду, доведеться воювати з державою. Крім того, в очах Заходу економічна блокада виглядатиме як геноцид проти окремих груп населення на території України, додав він. Свою думку з приводу цієї ситуації Ви можете скласти, прочитавши відповідний матеріал та переглянувши ефір програми «Ваша Свобода».

Проблема вуличної торгівлі в Києві вийшла на національний рівень. Після кількох сутичок між підприємцями, правоохоронцями і комунальниками Генпрокуратура і Міністерство внутрішніх справ закликала київську владу боротися з МАФами лише законними методами. Підприємці ж всіляко намагаються врятувати свій бізнес: виходять на мітинги і подають в суди. Але ночами до їхніх магазинів все одно приїжджають екскаватори. Чому влада міста боїться зносити МАФи удень, дивіться у відеосюжеті.

Раніше ми повідомляли про звільнення з полону сепаратистів двох полонянок – судді Анжеліки Преснякової та журналістки Ольги Сворак. Після 7 місяців полону з непідконтрольної території їх вивіз керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан. Як це було і що про пережите розповіли жінки, дивіться у відео. При нагоді радимо також почитати щоденник ще однієї колишньої полонянки Марії Варфоломєєвої. Вже кілька місяців ми публікуємо його уривки.

У продовження теми – розповідь про новорічне свято з сепаратистським колоритом. До донецьких дітей разом із Дідом Морозом прийшов ватажок сепаратистів Олександр Захарченко з російськими депутатами. Так пройшов новорічний ранок в театрі опери та балету імені Солов'яненка в окупованому Донецьку. Навіщо дітям розповідали про війну, «гумконвої» і «братнью допомогу» і чим загрожують дитячій психіці такі казки, читайте у матеріалі проекту«Донбас.Реалії».

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У Чорному морі виявили другий самописець з літака Ту-154. Після первинного огляду в комісії з розслідування причин авіакатастрофи повідомили, що він в хорошому стані. Основну «чорну скриньку» виявили напередодні, її вже доставили в дослідницький центр ВПС Росії.

Як виявилось, 2016-й став роком помилкових соціологічних передбачень. Американська асоціація дослідження громадської думки аналізує, чому майже всі головні соцопитування у США дали помилкові результати під час президентської кампанії. Британська рада соціальних досліджень тим часом з’ясовує, чому більшість опитувань помилилися щодо результатів Brexit – референдуму щодо членства Великої Британії в ЄС. У всьому винен ефект «мовчазного виборця» та «мовчазний фактор Торі», припускають експерти.

А тепер на завершення – трохи приємних новин. Неабиякий успіх здобули українські шахісти у Катарі, де завершилися чемпіонати світу з рапіду (швидких шахів) серед чоловіків та жінок. Українці Анна Музичук та Василь Іванчук здобули найголовніші нагороди і звання чемпіонів світу! А черкаські програмісти створили безкоштовний мобільний додаток «Р.І.Д» для вивчення української мови. Він щодня надає користувачеві три нові слова з тлумаченням. А за успішне вивчення нараховує «піщинку часу» – ігрову валюту, яку згодом можна буде обміняти на короткі розповіді з історії та етнології України.

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