Радіо Свобода Daily: США оголосили про нові санкції проти Росії через кібератаки

Таки «хакнули». Спецслужби США підтвердили причетність Росії до кібератак під час кампанії з виборів американського президента. Відтак США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та закривають дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою. Що ж до нових санкцій, то, за інформацією Міністерства фінансів США, обмеження стосуватимуться шести осіб і п’яти російських організацій, серед яких ФСБ. До списку санкцій потрапили, зокрема, керівник ГРУ Ігор Коробов і троє його заступників. У Росії вже пообіцяли «адекватну» відповідь.

Рейдерство «плюсів»? Журналісти «1+1» заявили про загрозу позбавлення телеканалу ліцензії. З посиланням на «надійні джерела» працівники каналу заявили, що Адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення з метою передачі каналу в іншу власність (29 грудня було останнім днем дії ліцензії «1+1» на аналогове мовлення). Реагуючи на ці заяви в Адміністрації президента відповіли, що в діяльність Нацради не втручаються і роботі телеканалу нічого не загрожує. Детальніше про всі перипетії з коментарями усіх причетних до конфлікту сторін читайте у матеріалі.

Тримати вухо гостро. Президент України Петро Порошенко заявив про ймовірність терактів та диверсій на об’єктах критичної інфраструктури. А голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив упевненість, що є й сценарій дестабілізації роботи парламенту.

Тим часом українська сторона передала 15 раніше засуджених осіб угрупованню «ДНР».

Знести «крематорій». Київрада прийняла до розгляду петицію щодо театру на Андріївському узвозі. Її підтримали понад 10 тисяч осіб. Автор петиції Віктор Назаренко вважає, що роботи зі знесення нового фасаду має виконати забудовник і проектувальник.

​

Президент Росії Володимир Путін заявив, що уряд Сирії і його опоненти підписали угоду про перемир’я, а також декларацію про намір почати мирні переговори. Сирійська армія підтвердила, що припинення вогню по всій країні повинно почати діяти опівночі 29 грудня.

Активна фаза пошуків на місці катастрофи Ту-154 завершена. Про це повідомили в російському Міноборони і додали: вибуху на борту не було, але теракт залишається серед версій.

Дражлива карикатура. Катастрофу Ту-154 зобразив і відомий французький журнал Charlie Hebdo. На сайті видання опублікувано дві карикатури. Одна зображує падіння літака, на тлі якого соліст ансамблю виголошує довгий звук «а». Підпис під зображенням – «Репертуар хору Червоної армії розширюється». На другій – також зображене падіння літака, але з іншим підписом – «Погані новини... Путіна всередині не було».

На завершення сьогодні 10 українців, які змусили світ говорити про Україну в 2016 році. А серед них не лише точно відомі Вам Джамала чи Василь Ломаченко з Олександром Усиком, а й диригент Національної опери Герман Макаренко, який став першим українцем – лауреатом премії ЮНЕСКО чи американська режисерка українського походження Роксі Топорович, що виграла престижну кінонагороду в США за фільм про історію кохання між волонтеркою із Західної України та бійцем, учасником бойових дій на Донбасі, з посттравматичним синдромом зі Східної України.

Робіть велике, не чекаючи завтра!

Ваше Радіо Свобода Daily