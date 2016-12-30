(Друкуємо мовою оригіналу)

Годы, они быстро летят, как сказали бы 10987 классиков литературы. И точно: на носу уже третий Новый год в «Луганской народной республике». Ну, что обывателю смерть, то ученому возможность нового исследования. А, стало быть, уже можно посмотреть на ситуацию в динамике.

Итак, развитие ситуации с точки зрения коллективного умонастроения.

Новый 2015-й: «Ура, мы живы и даже празднуем».

Новый 2016-й: «Республика» ликвидировала многие последствия войны, в Российской Федерации мы точно не будем, а где будем, никому не понятно».

Новый 2017-й: «Все, как год назад – ясности нет, но нам это безразлично, да и все остальное тоже».

Накануне Нового года приключилась, как нас уверяют, встреча Плотницкого и Захарченко с Надеждой Савченко. Встреча интересна тем, что ни Плотницкий, ни Захарченко, ни Савченко не могут о ней сказать ничего конкретного, хотя подтверждают факт встречи.

Ни Плотницкого, ни Захарченко, ни Савченко, никто не спросил, какое впечатления произвели на них участники переговоров. Где именно происходила встреча? Почему нет ни одного видеодокумента встречи?

Впрочем, надо отдать должное корреспондентам с той и с этой стороны, они тоже лишних вопросов не задают. Ни Плотницкого, ни Захарченко, ни Савченко, никто не спросил, какое впечатления произвели на них участники переговоров. Где именно происходила встреча? Почему нет ни одного видеодокумента встречи? Вроде бы, беседовали об обмене пленными, но ни до чего конкретно не договорились, так что могли и не беседовать, или беседовать о чем-то другом, или молча посидеть в кафе, как Штирлиц и его жена. То есть непонятно, зачем вообще это было нужно, и что вообще это было.

Однако если в контролируемой Украине многих данное событие разбередило, то об оккупированном Луганске этого не скажешь. Жители «ЛНР», так сказать, поняли истинную цену многим вещам, и нам каждый день вбивают в головы слово «Минск», чтобы не было недоразумений относительно конечной цели пути.

Будет все больше таких встреч или песенных флэшмобов, фестивалей и вообще всего, чтобы окутать граждан пониманием: везде живут друзья, братья, надо жить дружно, петь советские песни и быстренько «возвращаться в Украину», где в Харькове на вокзале под гитару исполняют «Весна на Заречной улице»

То есть, видимо, будет все больше таких встреч или песенных флэшмобов, фестивалей и вообще всего, чтобы окутать граждан пониманием: везде живут друзья, братья, надо жить дружно, петь советские песни и быстренько «возвращаться в Украину», где в Харькове на вокзале под гитару исполняют «Весна на Заречной улице». Попутно вбивается мысль, что в Украине все прекрасно, кроме не очень качественного президента, а если его переизбрать, то, все, что было, не считается. А дальше как по «Минску», то есть как по маслу.

Увы, при больших успехах в работе местных товарищей Огилви все еще не достигнуто полное стирание памяти граждан. И, несмотря на то, что в «ЛНР» блокируются многие украинские сайты, добыть информацию о происходящем не составляет столь уж большого труда. Тем более каждый второй луганчанин хоть раз в месяц выстаивает очередь к не-мосту в Станице Луганской, идет туда и обратно, и приносит рассказы о сытой, богатой и счастливой жизни на подконтрольных территориях Украины. А также о ценах на ЖКХ. О национализации «Приватбанка». О стоимости лечения. Об участи переселенцев и всех остальных. А чтобы узнать, что про нас думают украинские юзеры, и в Станицу идти не надо.

Впрочем, безразличие прекрасно тем, что носит обычно тотальный характер, а на повседневные дела азарта и «позитива» не требуется, делаются они на автопилоте. И уже поэтому идем за покупками к Новому году.

Цену на елку я сегодня узнал – от 600 рублей. Это наполнило меня оптимизмом и гордостью за родной город

Цену на елку я сегодня узнал – от 600 рублей. Это наполнило меня оптимизмом и гордостью за родной город. И вот почему. С утра мне почему-то захотелось узнать, сколько стоит купить настоящую елку в Нью-Йорке. Я взял и узнал. От 70 до 100 долларов, друзья! Стало быть, нам, с этой точки зрения живется в десять раз проще, чем жителям Нью-Йорка, тем более, если покупать не целую елку, а, например, несколько веточек.

Наверняка, в новогоднюю ночь не будет «комендантского часа». Без сомнения, будет час воды. Или даже несколько часов. Надеемся, конечно, и на часы электричества

Я даже думаю, что и стол к Новому году в Луганске стоит гораздо дешевле, чем в Нью-Йорке. Тысячи в две (рублей) наверняка можно вписаться. Наверняка, в новогоднюю ночь не будет «комендантского часа». Без сомнения, будет час воды. Или даже несколько часов. Надеемся, конечно, и на часы электричества. Вообще-то оно есть, но постучим по дереву.

Как говорят в Луганске: «Кому нужен фейерверк, тот пускай едет на «передок»

Но, конечно, дело не сводится к питанию, ценам, фейерверку. Про который тоже непонятно, но, наверное, все-таки его не будет. Ибо как говорят в Луганске: «Кому нужен фейерверк, тот пускай едет на «передок» (то есть на передовую).

Главный вопрос о «новом счастье». Случится ли оно в 2017-м? Хочется сказать по-взрослому, что нового не надо, со старым бы разобраться. Но Новый год все-таки детский праздник, и правильный ответ:

«Обязательно. Все будет хорошо».

Весь 2016-й был посвящен усердному закапыванию идей про обновление жизни, а порой и их носителей. На каждом столбе писалось, что мы будем рады возращению бывших луганчан, бывших чиновников, бывших собственников, былых порядков. И они-таки были возращены везде, где это было возможно

Когда же дети отправятся спать под елочку, то можно для взрослых разжевать, что все хорошее – это не обязательно новое, если не наоборот. Поскольку весь 2016-й был посвящен усердному закапыванию идей про обновление жизни, а порой и их носителей. На каждом столбе писалось, что мы будем рады возращению бывших луганчан, бывших чиновников, бывших собственников, былых порядков. И они-таки были возращены везде, где это было возможно.

За что ж боролись, вот вопрос?

Но вопрос этот, как понимаем, не новогодний. Да и разжевывать понятие «всего хорошего» вслух совсем не обязательно. А то найдется среди гостей какой-то взрослый с диктофоном, а это лишнее.

Тем более, вполне возможно, задавать этот вопрос в Луганске некому, поскольку здесь с фонарем сейчас трудно отыскать в толпе мирного населения и возвратившихся собственников и чиновников тех, кто за что-то боролся в 2014 году.

А если найдутся такие, то могут ведь и не сознаться.

Петр Иванов, психолог, город Луганск

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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