Чи знімуть недоторканність із депутата через стрілянину?

Справу із інцидентом із участю народного депутата Сергія Пашинського передали на розслідування прокуратурі Київської області. 31 грудня перед Новим роком на трасі під Києвом сталася сутичка, в результаті якої депутат прострелив ногу чоловікові. Сергій Пашинський наголошує на самозахисті, до якого він вимушений був вдатися. Поранений же стверджує, що зброю депутат застосував зненацька і невиправдано. У прокуратурі Київської області пообіцяли неупереджене розслідування, в результаті якого визначать потерпілого та винного. Та чи стане в результаті статус народного депутата вирішальним у висновках правоохоронних органів?

Провадження за інцидентом, який стався в одному з сіл Київщини, кваліфікують за статтею «хуліганство». Справу можуть перекваліфікувати за результатами розслідування, пояснює Дмитро Чібісов, прокурор Київської області. Тривати слідство може до двох місяців, за його результатами будуть готові й надати оцінку: хто є потерпілий, а хто порушив закон. У Пашинського була вилучена зброя і всі документи на неї, зазначають в прокуратурі і готуються до проведення судмедекспертизи, криміналістичної та трасологічної експертиз. Прокурор наголошує, що статус народного депутата не заважатиме розслідуванню.

«Для нас немає перешкод. Будь-яка особа, яка має нести кримінальну відповідальність, вона має її нести. Механізм, який передбачає зняття недоторканості, має використовуватись. Для цього необхідні відповідні докази і відповідні обставини, які підтверджуються об’єктивними чинниками. У разі причетності будь-якої особи до вчинення злочину ми проведемо необхідну процедуру», – зазначає прокурор.

​Чи впливає статус народного депутата на розслідування?

Недоторканність надає низку гарантій депутатам. За законом, народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований. Те саме стосується обшуку, затримання, огляду особистих речей і багажу, транспорту, його помешкання чи службового приміщення. Зняття недоторканності можливе лише, коли регламентний комітет внесе відповідне подання, яке ухвалить Верховна Рада.

Володимир Арешонков, заступник голови комітету з питань регламенту, пояснив Радіо Свобода, що в цьому випадку це можливо лише у разі звернення до депутатів Генеральної прокуратури України.

«Якщо до нас надійде подання від генпрокурора, де він викладе, що з боку народного депутата були вчинені дії, які порушили закон, комітет абсолютно готовий розглядати, ми щодо будь-якого депутата так робимо. То вже інше питання, як вони будуть голосувати при розгляді на комітеті, це вже інше. Головне – це подання генерального прокурора, тоді ми починаємо якісь дії», – пояснює Володимир Арешонков.

​Ігор Коліушко, експерт з публічного права, голова Центру політико-правових відносин, колишній народний депутат України зауважує, що статус народного депутата не дає жодних переваг у приватних відносинах.

Втім, в українській реальності цього не відчутно, наголошує адвокат Роман Маселко, який відомий захистом автомайданівців та родин Небесної сотні.

Статус особи все ж таки перешкоджає розслідуванню. Є ризик, що розслідування може бути необ’єктивним

«Те, що це Пашинський, досить відомий народний депутат, те, що це досить відома особа з відповідними впливами, все ж таки зіграє свою роль. Статус особи все ж таки перешкоджає розслідуванню. Чи всі факти будуть досліджені належно, чи все ж таки буде перекіс на сторону людини з владними повноваженнями – поки що, я би казав, є ризик того, що розслідування може бути необ’єктивним», – зауважує адвокат.

​Дружина пораненого теж дістала зброю

Версії депутата Сергія Пашинського та потерпілого В’ячеслава Хімікуса кардинально різняться. За версією депутата, після того, як йому з дружиною дивом вдалося уникнути зіткнення із автомобілем на неосвітленій ділянці, невідомий чоловік кинувся на нього із пляшкою, що змусило вдатися до самооборони.

​У повідомленні поліції Київської області і подальшому дописі самого депутата у соцмережі йшлося про те, що Пашинський після попереджувального пострілу вистрелив у ногу чоловіку, який напав на нього з пляшкою після зауваження про залишене посеред дороги без габаритних вогнів авто. В результаті чоловік, якого поліція і депутат назвали «нападником», був госпіталізований.

Як розповідає дружина пораненого, її чоловік допомагав невідомому водієві штовхати авто, а Пашинський накинувся на нього зі зброєю через те, що той в грубій формі відповів на зауваження. В коментарі телеканалу «112 Україна» дружина пораненого Ольга Хімікус зізнається, що, прибувши на місце, теж дістала зброю, щоправда, пневматичну.

Я дістала свою зброю. Я вийшла зі своїм пістолетом, дала команду відійти від свого чоловіка

«Коли я приїхала на це місце, я побачила, як мій чоловік лежить на асфальті. Пан Пашинський не просто тримав його на прицілі, він схилився над ним зі зброєю в руках. Я дістала свою зброю. Це був пневматичний пістолет. Я вийшла зі своїм пістолетом, дала команду відійти від свого чоловіка», – розповіла Ольга Хімікус.

Сам поранений стверджує, що попереджувального пострілу, про який заявляв народний депутат, не було. За словами чоловіка, якби він не вдарив Пашинського, куля була б у нього не у стегні, а в грудях.

Готовність надавати правову допомогу пораненому В’ячеславу Хімікусу висловила адвокат Марина Парінова. У 2010 році вона очолювала відділ управління з питань судоустрою в Адміністрації президента Віктора Януковича. Зараз Парінова вивчає справу і каже, що буде готова коментувати подробиці через кілька днів. При цьому вона зауважила у розмові з Радіо Свобода, що допомогу пораненому надає безкоштовно.

​У мережі бурхливо обговорюють цей випадок, як і доцільність використання зброї депутатом, яку він отримав як нагородну. Частина депутатів та блогерів вважають вчинок Пашинського виправданим, інша – перевищенням меж необхідної оборони.