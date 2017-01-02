Геращенко: свідок інциденту з Пашинським підтвердив версію депутата

Народний депутат (фракція «Народний фронт») Антон Геращенко заявив, що версію народного депутата Сергія Пашинського (теж із фракції «Народного фронту») щодо нападу на нього напередодні Нового року, в перебігу якого той поранив підозрюваного нападника з вогнепальної зброї. підтвердив свідок події.

Як сказав Геращенко, що є також позаштатним радником міністра внутрішніх справ України, в ефірі телеканалу «112 Україна», «є свідчення неангажованого свідка – власника того самого автомобіля, який був без габаритних знаків і який стояв на дорозі». «Цей чоловік дав свідчення, які повністю підтвердили версію Сергія Пашинського», – заявив Геращенко.

Підтверджень цієї заяви Геращенка з інших джерел наразі немає.

У неділю чоловік, підозрюваний у нападі на Пашинського, виклав свою версію події, що сталася передноворічного вечора. Як розповів чоловік на ім’я В’ячеслав «Телевізійній службі новин» телеканалу «1+1», того вечора він був напідпитку і йшов додому пішки, коли незнайомий йому водій авта, що заглухло, попросив допомогти відштовхати авто на узбіччя. В’ячеслав стверджує, що коли, поки вони штовхали заглухле авто, машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!» «Ну, в мене в руці пляшка була, я його відразу й навернув», – розповів В’ячеслав із лікарняного ліжка, де він перебував після операції, яку йому зробили через поранення. Він також стверджував, що попереджувального пострілу, про який заявляв народний депутат, не було. За словами чоловіка, якби він не вдарив Пашинського, куля була б у нього не у стегні, а у грудях.

У телесюжеті також повідомили, що інцидент із участю народного депутата мала б розслідувати Генеральна прокуратура України, а не поліція, але в ГПУ станом на вечір неділі ще не отримали матеріалів справи.

Поліція Київської області повідомляла, що розслідує подію як хуліганство з боку ймовірного нападника.

Водночас Сергій Пашинський знову заявляв у фейсбуці в неділю, що свідчення свідків і огляд місця подій підтверджують, що він зробив попереджувальний постріл угору, а вже другий, після удару пляшкою, – в ногу нападникові.

Раніше в неділю Сергій Пашинський подав цілком іншу версію подій із нападом на нього ввечері перед Новим роком. За заявою Пашинського, яка повторила повідомлення поліції Київської області про з’ясування обставин нападу, депутат, ледь не в’їхавши в темряві на лісовій дорозі в авто з вимкненими габаритними вогнями, попросив чоловіків біля нього ввімкнути ці вогні, після чого один із чоловіків, вочевидь нетверезий, кинувся до депутата з пляшкою в руці й погрозами. За словами Пашинського, він здійснив попереджувальний постріл у повітря зі свого легального пістолета, але нападник ударив депутата пляшкою по голові; той, упавши, вже лежачи вистрілив нападникові в ногу. Після того депутат надав пораненому медичну допомогу і викликав швидку допомогу і поліцію.

Тим часом в інтернеті існують різні оцінки дій Пашинського, зокрема, виправданості застосування ним вогнепальної зброї.