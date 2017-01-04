Нас не задовольняє нинішній статус-кво на Донбасі – новий голова ОБСЄ

До прифронтової зони Донеччини Себастіян Курц прибув через два дні після того, як Австрія перебрала на себе головування в ОБСЄ. Таку оперативність нового голови міжнародної спостережної місії українська сторона сприймає як позитивний знак, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який супроводжував Себастіяна Курца у його поїздці сходом України.

На власні очі побачивши контрольно-пропускний пункт «Гнутове», де перетинають лінію розмежування жителі тимчасово окупованих територій, та селище Виноградне, яке неодноразово потрапляло під обстріли підтримуваних Росією сепаратистів, Себастіян Курц дійшов власного висновку щодо ситуації, що склалася.

Цей візит має передусім означати, що нас не задовольняє статус-кво, який є наразі, і ми хочемо докласти зусиль, щоб змінити ситуацію на краще

«Цей візит має передусім означати, що нас не задовольняє статус-кво, який є наразі, і ми хочемо докласти зусиль, щоб змінити ситуацію на краще. Хоча я оптиміст, я розумію, що швидких, блискавичних кроків не буде досягнуто, на жаль. Але ми будемо намагатися робити все, аби поступово, маленькими кроками, досягати покращення», – сказав Курц.

Хоча викликає занепокоєння стан виконання цих домовленостей, я мушу сказати, що ситуація на час їхнього підписання була гіршою, аніж зараз

Голова ОБСЄ зазначив, що альтернативи Мінським угодам наразі не існує, тому європейська громадськість має докласти зусиль, аби примусити сторони, зокрема Росію, їх виконувати. «Ми мусимо проводити діалог далі, і Мінські угоди – єдина база, на основі якої ми можемо це проводити. І хоча викликає занепокоєння стан виконання цих домовленостей, я мушу сказати, що ситуація на час їхнього підписання була гіршою, аніж зараз, і вона могла бути ще гіршою, аніж зараз», – наголосив Курц.

Клімкін: хто допоможе нам гарантувати безпеку на окупованому Донбасі, як не ОБСЄ?

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін супроводжував Себастіяна Курца в поїздці на схід. За словами голови дипломатичного відомства, Україна розраховує на допомогу ОБСЄ у виконанні Мінських угод в частині проведення вільних місцевих виборів на окупованій території Донбасу.

«Хоча Спеціальна моніторингова місія працює в умовах залякування, в умовах недопуску, все одно вона виконує дуже важливу місію, і нам буде потрібне ОБСЄ для того, щоб починати готуватися, готувати і проводити вільні і чесні вибори. Хто допоможе нам гарантувати безпеку на території окупованого Донбасу, як не ОБСЄ?», – сказав Клімкін.

Курц: повне припинення вогню – основа для проведення виборів на Донбасі

Себастіян Курц заявив, що повноцінне припинення вогню має стати основою для проведення чесних і вільних виборів в окремих районах Донецької та Луганської областях. Про це він сказав у Маріуполі на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у середу.

«Основою для ефективної роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ має бути справжнє припинення вогню. Це також має стати основою для того, про що ви вже зазначили: для проведення вільних та чесних виборів», – сказав Курц.

Відповідно до кількох пакетів домовленостей, досягнених на переговорах у білоруському Мінську і відомих разом як мінські домовленості, на нині окупованих територіях частини Донбасу місцеві вибори мають відбутися тільки за українським законодавством і за участі міжнародних спостерігачів.

Санкції, які накладені на Росію у зв’язку з тимчасовою окупацією Криму, мають залишатися до того моменту, як Росія залишить Крим

Допоки ж Росія не виконає умов деокупації Донбасу та Криму, санкції мають бути продовжені, переконаний голова українського МЗС. «Але дуже важливо, і я хочу це підкреслити, що санкції, які накладені на Росію у зв’язку з тимчасовою окупацією Криму, мають залишатися до того моменту, як Росія залишить Крим. І я дуже вдячний нашим австрійським друзям за те, що вони стали співавторами резолюції щодо прав людини на території окупованого Криму», – зазначив Павло Клімкін.

Під час перебування на Донбасі Себастіян Курц та Павло Клімкін поспілкувалися із жителями прифронтових селищ, вислухали низку зауважень стосовно роботи ОБСЄ, зокрема щодо можливості ведення цілодобового спостереження. Задля цього буде створена система моніторингу за допомогою технічних засобів, пообіцяв новий голова ОБСЄ.