Чи виведуть економіку з тіні обмеження на розрахунки готівкою?

Від 4 січня розрахуватися готівкою можна лише на суму до 50 тисяч гривень. Такі обмеження запровадив Національний банк України, згідно із Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року. У Нацбанку впевнені: цей крок допоможе вивести економіку з тіні, збільшити прозорість фінансових потоків. Водночас деякі експерти вважають, що нестабільність банківської системи України призведе до того, що частка нелегальних транзакцій лише зросте.

На думку деяких експертів, для зменшення кількості готівки у фінансовій системі потрібно посилювати конкуренцію у банківському секторі, покращувати інтернет-банкінґ та захист особистої інформації. А необхідність оплачувати товари і послуги понад 50 тисяч гривень безготівково позбавить багатьох українців субсидії на оплату комунальних тарифів.

Відповідно до постанови Нацбанку, розрахунки на суму понад 50 тисяч гривень відтепер можна буде здійснювати лише безготівково. Це може бути перерахування або внесення коштів, у тому числі у депозит нотаріуса на окремий рахунок у гривні. На безготівкові ж розрахунки обмежень не накладають. Раніше гранична сума на готівкові транзакції фізичних осіб складала 150 тисяч гривень.

Чи допоможе нововведення вивести економіку з тіні?

Голова Ради незалежної асоціації банків України Роман Шпек стверджує, що обсяг тіньової економіки в Україні складає понад половину, а бюджет не отримує близько 30 відсотків доходів.

Об’єм тіньової економіки в Україні складає від 40 до 55 відсотків. Це рішення позитивне, воно буде сприяти детінізації грошей, а це більше ніж 10 мільярдів доларів

«Даний крок зроблений із запізненням, його треба було зробити ще раніше. Об’єм тіньової економіки в Україні складає від 40 до 55 відсотків, і близько 30 відсотків бюджет країни недоотримує. Але однозначно це рішення позитивне, воно буде сприяти детінізації грошей, а це більше ніж 10 мільярдів доларів. У тіні ці кошти змогли пережити кризу, зараз після очистки банківського сектору їх потрібно виводити в легальне поле. Середня зарплата в Україні складає 5 тисяч гривень, якщо подивитися, як часто люди роблять великі покупки, то можна сказати, що обмеження Нацбанку не вдарить по широких верствах населення», – сказав він у коментарі журналістам проекту «Настоящее Время».

Економіст і директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський у розмові з Радіо Свобода зазначив, що державі необхідно обмежувати обіг величезних готівкових коштів. Це стосується зокрема й мільйонів доларів, які задекларували чиновники. За словами Несходовського, незаконний дохід від несплати податків чи внаслідок корупційних дій часто вдається легалізувати за допомогою купівлі нерухомості, автомобілів та коштовних речей. Однак, за нестабільності банківської системи це нововведення може лише збільшити обсяги тіньових операцій.

«З іншого боку, банківська система України є достатньо нестабільною. Великі потрясіння, які відбулися у 2015-2016 роках, свідчать про те, що тримати гроші в банківській системі достатньо ризиковано, – зазначив експерт. – Населення просто звикло тримати кошти і купувати в готівці. Коли вони купують, часто проводять фіктивну операцію про переведення цих коштів і зняття. Або використовувати різноманітні схеми, зокрема йдеться про розбивку платежу на декілька етапів, прописати, що платіж відбувся протягом 10 днів і щодня сплачувалася сума, яка не перевищувала 50 тисяч гривень».

​Як це позначиться на покупках і субсидіях?

У Нацбанку наголошують, що такий крок допоможе отримати додаткові ресурси для кредитування економіки і забезпечити стабільні надходження готівки до банківської системи. Стверджують також, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою не завдасть незручностей громадянам і не зачіпатиме щоденних покупок, оскільки стосуватимуться вони лише великих придбань. А от радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ вважає, що від нововведень у першу чергу постраждають громадяни, які мають право на субсидію.

На мою думку, саме із субсидіями пов’язані зниження порогового рівня готівкових розрахунків

«На мою думку, саме із субсидіями пов’язані зниження порогового рівня готівкових розрахунків. Раніше спектр обмежень на субсидію був досить широкий: зараз людина може володіти і двома квартирами, і мати приватний автомобіль, і земельну ділянку, і все одно мати субсидію. Єдине, що залишилось, – це покупка товару чи послуги на суму 50 тисяч гривень і більше. Створюється досить зручний механізм для держави контролю таких транзакцій», – зауважує Олексій Кущ.

На думку експерта, такий крок є наслідком низки неефективних рішень, ухвалених державою. За його словами, внаслідок встановлення неефективних тарифів на комунальні послуги державі довелося надати субсидії більшій частині населення. Оскільки це спричинило борг держави перед виробниками послуг, стверджує експерт, держава намагається створити фіскальні й адміністративні фільтри для зменшення кількості отримувачів субсидій.

У Нацбанку на запитання Радіо Свобода зазначили, що контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари чи послуги, згідно з Податковим кодексом України, здійснюють органи Державної фіскальної служби України. Саме вони стежитимуть за тим, щоб не було механізмів для тіньових транзакцій в обхід обмежень. Верифікація соціальних виплат перебуває у компетенції уряду, зазначили в Нацбанку.