Ембарго на зброю: як українські спортсмени надають друге життя інвентарю

Українські біатлоністи та представники кульової стрільби не можуть замінити свою зброю через заборону Євросоюзу та невідповідність українського законодавства. Юним спортсменам купують патрони за кордоном, хоча українські лежать на складах Міністерства оброни. Лідери збірних вимушені виступати зі зброєю, якій надають «друге життя», кажуть експерти. Незважаючи на проблеми з екіпіруванням, спортсмени готові до нового сезону. А в Міністерстві молоді та спорту запевняють, що намагаються вирішити проблему.

Українські спортсмени змушені розпочати новий олімпійський сезон зі старою зброєю. Через військовий конфлікт на Донбасі Євросоюз заборонив продавати зброю Україні. Це ембарго поширюється навіть на спортивну зброю. Тож національна збірна з кульової стрільби не може замінити свій інвентар, розповідає президент Федерації стрільби України Олег Волков. Іноземні колеги й не проти продати зброю «синьо-жовтій» збірній, проте – не можуть.

«У них закон такий. Зброя навіть з калібром 5,6 міліметрів – це зброя. Вони не можуть продавати її в нашу країну. Можна було б через якісь інші держави купувати, але тут наше законодавство втручається», – каже Волков.

Головна проблема: відсутність в українському законодавстві розмежування «спортивна зброя» і «зброя», пояснює Олег Волков. Законопроект є, але він досі не затверджений, каже президент Федерації стрільби України. Тож «синьо-жовті» спортсмени змушені тренуватися та виступати зі старою зброєю.

За рахунок чого ми виживаємо? У нас чудові фахівці, які дають друге життя старій зброї

«Збірна зараз укомплектована. Проте нам вже потрібна сучасна зброя. За рахунок чого ми виживаємо? У нас чудові фахівці, які дають друге життя старій зброї. Але все ж закінчується…», – коментує президент Федерації стрільби.

Самі ж спортсмени зізнаються, зброю намагаються змінювати напередодні важливих стартів, десь за рік, щоб встигнути звикнути, проте із новими правилами та ембарго – це стає дедалі важче.

Ці патрони армії не потрібні. Є навіть постанова, щоб їх утилізувати, а ми закуповуємо патрони за кордоном для дітей

Схожа ситуація і в українському біатлоні. Якщо в національної збірної проблеми ще вирішуються, розповідає президент Федерації Володимир Бринзак, то молодому поколінню тренуватися значно важче. Адже патрони, які потрібні для підготовки, залишаються на складах Міністерства оборони України.

«Ми ніяк не можемо вирішити, щоб їх якось передали в користування дитячим школам. Ці патрони армії не потрібні. Є навіть постанова, щоб їх утилізувати, а ми закуповуємо патрони за кордоном для дітей. Ось така нестиковка виходить», – пояснює Володимир Бринзак.

У Міністерстві молоді та спорту запевняють: про проблему знають і шукають варіанти її розв’язання. Кажуть, в 2017 році намагатимуться і в інших видах спорту вирішувати питання відбудови інфраструктури та забезпечення інвентарем. Так на особистому контролі Міністерства молоді та спорту залишається питання побудови гімнастичної ями на олімпійській базі «Конча-Заспа», закупівлі електронної системи для стрілецьких видів спорту та стартових систем для веслувальників.