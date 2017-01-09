«Уряд Азарова в екзилі»: пропагандистський хід Кремля чи спроба повернутися до влади?

Київ – Український «уряд у вигнанні» мають намір створити колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров та ще деякі посадовці часів президентства Віктора Януковича, які втекли до Росії. Українські політологи вбачають у такій ініціативі елемент російської системи пропаганди, а також наміри екс-посадовців нагадати про себе й отримати кошти від Кремля. Експерти вважають малоймовірними сподівання Азарова за допомогою міжнародних судів назвати події 2014 року в Україні «державним переворотом». Однак не виключають, що подібні ініціативи надалі використовуватимуть для дестабілізації в Україні.

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що може сформувати український «уряд у вигнанні» після рішення московського суду, який у грудні визнав протести на Майдані в Україні «переворотом».

В інтерв’ю російському виданню «Известия» 9 січня Азаров заявив, що формування «уряду в екзилі» є цілком реальним, якщо в Україні складуться для цього «необхідні передумови».

Цими передумовами, за словами Азарова, буде нездатність влади України виконувати свої функції і «вимога альтернативи» з боку українського народу.

Колишній український прем’єр анонсував, що він та інші урядовці часів президентства Віктора Януковича, які об’єдналися у так званий «Комітет порятунку України», звертатимуться до міжнародних судових інстанцій, щоб ті визнали події 2014 року в Україні державним переворотом.

Азаров на своїй сторінці у Facebook звинувачує чинну українську владу в погіршенні рівня життя українців, і при цьому обіцяє, що 2017 рік «стане переломним».

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк висміяв ініціативу Азарова щодо уряду у вигнанні й звинуватив його в прагненні до влади. «Дасть Бог, щонайменше заочне засудження і вирок українського суду трохи допоможуть цим убивцям, казнокрадам і державним зрадникам спуститися з неба на землю», – написав Шкіряк у соцмережах.

​Подібні відгуки на цю заяву екс-прем’єра зробили й інші українські політики.

Між тим, російські медіа, в тому числі урядові, поширюють заяви Азарова про уряд у вигнанні як серйозну ініціативу, яка матиме конкретні правові наслідки.

Елемент пропаганди – чи бажання Азарова і його колишніх колег заробити в Росії?

Ініціатива Миколи Азарова є не так реальним планом повернення до влади в Україні, як спробою бути потрібними Кремлю й отримувати гроші від російських спецслужб на свої проекти, заявив у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.

За його словами, Микола Азаров та безпосередній автор ідеї українського уряду у вигнанні, екс-депутат Володимир Олійник таким чином нагадують про себе в Росії і намагаються забезпечити собі «безбідне життя в Москві».

«Це передовсім фінансовий, а не політичний проект. І в міжнародних судах він не має перспективи. Право на повстання проти злочинної влади, яка вдається до репресій проти власного народу, закріплене в європейській юридичній традиції (зокрема, в «Загальній декларації прав людини» ООН – ред.). Влада Віктора Януковича кривавими репресіями в лютому 2014 поклала цьому початок. Відбувалася втеча Януковича і легітимна зміна уряду рішеннями парламенту. Тому жоден міжнародний суд визнавати ці події «переворотом» не буде», – прогнозує аналітик.

Фесенко вважає малоймовірним сценарій, за якого Росія визнала б легітимним уряд Азарова і дала б йому змогу контролювати частину окупованих територій. Якби Кремль вважав такий сценарій життєздатним, він реалізував би його ще у 2014 році, стверджує політолог. Нині ж, за його словами, російський президент Володимир Путін та його оточення намагаються повернути окремі райони Донеччини і Луганщини під український контроль і «разом з псевдореспубліками запустити в Україні вірус федералізації».

Азарова, Януковича та інших екс-посадовців до цього сценарію не залучатимуть, оскільки, на думку Фесенка, «на них поставили хрест, як на слабаках, що не змогли втримати владу».

Утім, на деяких українських медіа-ресурсах з’являється думка, що заяви Азарова про «уряд у вигнанні» є підготовкою до можливих дострокових виборів.

​Заяви про створення урядових структур в екзилі від Миколи Азарова та інших колишніх українських посадовців лунають не вперше, визнає політолог Олеся Яхно. Вона вважає, що псевдоурядові структури в Росії створюватимуться передовсім з пропагандистською метою.

«Такі ініціативи озвучують не вперше. Так у Росії виник, зокрема, «Комітет порятунку України». Основних цілей останньої ініціативи – дві. Передовсім це робота на внутрішню російську аудиторію. Потрібно постійно підігрівати думку, що в Україні відбувся «переворот», що Майдан призвів до війни, а не зовнішня збройна агресія. По-друге, Україну постійно поливають брудом. Отже, метою таких ініціатив є дискредитація української держави та чинної влади. Тому про «Майдан-3» найбільше говорять саме в Росії. На «негативному зразку» подій в Україні вибудовується пропаганда всередині Росії. Усі процеси, що тривають в Україні, дискредитуються. А також нав’язуються штампи, що український народ лояльний до російської влади і що це лише влада у Києві розпалює ворожнечу», – пояснює політолог.

За словами Олесі Яхно, кінцеві цілі російської влади щодо України - її ослаблення та капітуляція, і саме тому Кремль підтримує ініціативи зі створення уряду в екзилі, проведення в Україні дострокових парламентських виборів та інші кроки, які можуть розхитати українську державність і ослабити міжнародну підтримку України.

Микола Азаров був прем’єром України від 11 березня 2010 за президентства Віктора Януковича аж до 27 січня 2014 року, коли він подав у відставку.

Янукович, Азаров та інші проросійські чиновники втекли з України до Росії у лютому 2014 року після масових протестів на Майдані в Києві та інших українських містах.

Генпрокуратура України, починаючи від квітня 2014 року розшукує Азарова за підозрою в корупції і зловживанні владою.