Фріланд нев’їзна в Росію не лише через українське походження – посол України в Канаді

Київ – Призначення Христі Фріланд, яка має українське коріння, міністром закордонних справ Канади – добра новина для України, каже український посол в Канаді Андрій Шевченко. В інтерв’ю Радіо Свобода дипломат сказав, що це людина, яка розуміє суть конфлікту між Росією та Україною та чого хоче Путін. Водночас він зауважив, не дивлячись на те, що Фріланд – особлива постать для української громади, вона перш за все працює міністром Канади. Тож не слід чекати, що тепер Канада буде грати з Україною в «піддавки».

– Для нас це добра новина. Я думаю, що це добра новина для Канади. Загальне враження, що з призначенням Христі Фріланд голос Канади у світі буде звучати ще голосніше. Дуже важливо, що це людина, яка добре знає Україну. Так само важливо те, ким є Христя Фріланд для канадської політики, це людина, яка уособлює цінності, якими Канада відома. Це підтримка демократії, ліберальних цінностей, міжнародного права, підтримка вільної торгівлі. Тобто, це все те, чим славиться Канада. І це все те, в чому Україні зараз потрібна допомога.

– Як Ви думаєте, чи збільшиться підтримка України Канадою на міжнародній арені з її призначенням?

Якщо хтось в Києві думає, що тепер Канада буде грати з нами в «піддавки», то це помилкове враження. Христя Фріланд – це особлива постать для української громади в Канаді

– Якщо хтось в Києві думає, що тепер Канада буде грати з нами в «піддавки», то це помилкове враження. Христя Фріланд – це особлива постать для української громади в Канаді, це людина з українською ідентичністю, яка сама вирощена в українському дусі і вона ростить в такому ж дусі своїх дітей.

Це людина, яка дуже добре знає Україну, це людина, якій не треба пояснювати, що ми зараз ведемо війну, і чому настільки важливо відстоювати нашу свободу і незалежність. Але при всьому цьому, Христя Фріланд працює міністром Канади, а не міністром української громади. І я можу пригадати нещодавнє завершення переговорів між Канадою і Європейським союзом щодо угоди про вільну торгівлю. Це були дуже жорсткі переговори, і мені здається, тоді весь світ побачив, наскільки жорстко Христя Фріланд може відстоювати інтереси своєї держави у складних переговорах.

Фріланд – це людина, яка дуже добре знає Україну – наші сильні і слабкі сторони. Це людина, яка персонально знає нашу еліту, добре знає нашу корупцію і наші проблеми

Це людина, яка дуже добре знає Україну – наші сильні і слабкі сторони. Це людина, яка персонально знає нашу еліту, добре знає нашу корупцію і наші проблеми. Тому, єдиний формат, в якому Україна може будувати стосунки із Канадою Христі Фріланд, – це чесна розмова. Ми повинні чесно говорити про виклики, які стоять перед нами і ми повинні шукати взаємовигідні інтереси.

До цього часу ми з нею вели відверту розмову по наших стосунках та по українських проблемах. Я думаю, що це дуже важливо розуміти всім тим, хто веде зовнішню політику України.

– Про які саме українські проблеми говорила міністр?

Нам набагато важливіше, що вона розуміє суть конфлікту між Україною і Росією

– В нашій ситуації, насправді, нам набагато важливіше, що вона розуміє суть конфлікту між Україною і Росією. Це людина, яка провела велику частину свого життя в Україні і в Росії, вона добре знає особливості обох народів та еліти цих країн.

Призначення на цю посаду Христі Фріланд саме в цей час показує, що Канада розуміє – Росія стала глобальним викликом

Мені здається, що призначення на цю посаду Христі Фріланд саме в цей час показує, що Канада розуміє – Росія стала глобальним викликом, і на посту міністра закордонних справ потрібна людина, яка в тому числі розуміє проблематику Росії.

Дуже важливо, що оголошуючи Христю Фріланд міністром закордонних справ, прем’єр-міністр Трюдо ще раз підкреслив, що Канада стоятиме поруч із Україною, і відстоюватиме незалежність і територіальну цілісність України. Був досить цікавий пас з боку Росії про те, що вони могли би розглянути можливість зняття Христі Фріланд із нев’їзного списку взамін за якісь певні дзеркальні дії з боку канадського уряду. І відповідь, яку ми почули від офісу нового міністра закордонних справ, мені здається, була дуже чіткою. Вона зводиться до простого – Канада не торгує принципами. Це теж є сигналом саме по собі.

– Яким чином, на Ваш погляд, Христя Фріланд буде співпрацювати із Росією, якщо проти неї діють російські санкції, зокрема, й заборона на в’їзд?

Треба розуміти, що Христя Фріланд нев’їздна в Росію не стільки через своє українське походження

– Треба розуміти, що Христя Фріланд нев’їзна в Росію не стільки через своє українське походження, а через те, що це людина принципів і людина цінностей. Це людина, яка віддана міжнародному праву і віддана незалежності України. Мені здається, якщо хтось в Росії розраховує на те, що зараз щось може змінитися в позиції Канади та Христі Фріланд, я думаю, що на цих людей чекатиме розчарування. В Канаді є міжпартійний консенсус на підтримку міжнародного права і на підтримку української незалежності. І цей консенсус не залежить ані від того, яка партія при владі, ані від того, яке прізвище міністра закордонних справ. В цьому сенсі ми дуже сподіваємося, що Христя Фріланд продовжить ту політику, яку до цього часу сповідувала Канада.

На цій посаді треба мати людину, яка, принаймні, добре розуміє, як думають росіяни, як вони приймають рішення і чого хоче Путін. В цьому сенсі Фріланд, безумовно, є такою людиною

Я думаю, що для прем’єр-міністра Трюдо це і прагматичне рішення. Він розуміє – хто би зараз не був міністром закордонних справ, цій людині буде дуже непросто вести діалог із Росією. Тому, можливо, на цій посаді треба мати людину, яка, принаймні, добре розуміє, як думають росіяни, як вони приймають рішення і чого хоче Путін. В цьому сенсі Христя Фріланд, безумовно, є такою людиною.

– Деякі західні ЗМІ писали про те, що позиція Фріланд стосовно Росії, ймовірно, буде в протиріччі з позицією адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа. На Вашу думку, чи вдасться їй налагодити тісні відносини зі своїм сусідом?

– Я би не ризикнув зараз залізти в плани майбутньої адміністрації Трампа і в майбутні стосунки між Канадою і США. Єдине, що можу сказати, що Америка знає Христю Фріланд як сильного переговорника, тому що вона й до цього часу була задіяна у двосторонні переговори між Канадою та Америкою. В нас є відчуття, що вона якраз один із тих членів канадського уряду, до яких ставилися дуже серйозно. Ми можемо подивитися на шлях Фріланд – в минулому журналістка, письменниця, політик. Ми досить добре склали уявлення про те, за що вона стоїть. Вона стоїть за вільну торгівлю, за демократію, за повагу між народами. Це людина з живим розумом, цікавим характером, людина, яка вміє ставити гострі питання, вміє слухати, вміє аналізувати і вміє пропонувати рішення. Мені здається, людина з таким набором якостей може бути дуже цінною зараз на тому етапі стосунків, який є між Канадою і Америкою, і на тому етапі у всесвітній історії, який ми зараз переживаємо.