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16 січня 2017, Київ 08:30
Економіка

Гройсман обіцяє «повноцінне економічне зростання»

Ілюстративне фото. Володимир Гройсман під час зустрічі зі студентами та викладачами НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 23 грудня 2016 року

Ілюстративне фото. Володимир Гройсман під час зустрічі зі студентами та викладачами НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 23 грудня 2016 року

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2017-й стане роком початку повноцінного економічного зростання, обіцяє прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Як зазначив глава уряду на свої сторінці у мережі Facebook, зростання вантажних перевезень на залізниці та інші показники сигналізують про активізацію внутрішніх процесів в економічному житті. Між тим, восени минулого року Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту у два найближчі роки з огляду на несприятливу кон’юнктуру на світових ринках.

Старший економіст Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна», головний експерт податкової групи «Реанімаційного пакету реформ» Володимир Дубровський вважає, що виконання цієї обіцянки залежить у значній мірі від того, чи зуміє глава уряду забезпечити підвищення мінімальної зарплати без посилення тиску на бізнес.

– Чи є зараз реальні передумови для повноцінного економічного зростання, про яке каже прем’єр?

– Це дуже залежить від самого прем’єра. Бо, якщо він проводитиме політику, з одного боку, тиску на бізнес з метою зібрати якомога більше Єдиного соціального внеску, а з іншого – якоїсь вибіркової підтримки розвитку саме промисловості, то буде велика проблема зі зростанням. Не думаю, що це занурить країну у кризу, але це може уповільнити зростання. Бо якщо жорстко запроваджуватиметься оце підвищення мінімальної зарплати, то це призведе до зростання безробіття…

Володимир Дубровський

Володимир Дубровський

– А що Ви маєте на увазі під «жорстким запровадженням»? Це запровадили законом.

– Одна справа, просто ухвалити закон і зовсім інша – надавати місцевим адміністраціям можливість перевіряти трудові відносини, створювати робочі групи, які мають перевіряти, чи дійсно всі підприємства підняли зарплату. А якщо в підприємств немає ресурсів підняти зарплату, то що далі робити? А якщо будуть запроваджені штрафи по сто тисяч гривень? Якщо очільник Державної фіскальної служби пан Насіров отримає карт-бланш на перевірку 180 тисяч підприємств, які, як він каже, не доплачують працівникам, якщо вбиватиметься клин між найманими працівниками і працедавцями – це все дуже шкодитиме економічному зростанню.

Звісно, від цього дехто виграє, зокрема бюджетники. Є певні резони, аби це запроваджувати. Але це дуже несвоєчасно.

– А чому?

Підвищення мінімальної зарплати проходить в ув’язці із репресіями проти бізнесу, аби зібрати більше Єдиного соціального внеску

– Бо це підвищення мінімальної зарплати проходить в ув’язці із репресіями проти бізнесу, аби зібрати більше Єдиного соціального внеску. І це має компенсувати в бюджеті підвищення зарплати. Тобто, підвищення відбувається не за рахунок збільшення доходів завдяки економічному зростанню, бо таких доходів поки що немає. І, я дуже сподіваюся – це не буде за рахунок емісійних грошей, але за рахунок все-таки збільшення податкового тиску на бізнес.

– До речі, минулий рік завершився мінімальним економічним зростанням. Але чи можна його назвати, як каже прем’єр-міністр, повноцінним?

Якщо уряд не тиснутиме на економіку, то є перспектива переростання такого млявого зростання у прискорене

– Це зростання доволі нестійке, яке відбувається, передусім, завдяки ефекту відновлення економіки після кризи. Економіка – це живий організм, який адаптується до нових – доволі важких – реалій. Наразі це відновлення доволі повільне, бо не далися взнаки ефекти від реформ. Ми сподіваємося, що податкова реформа і дерегуляція дадуть такий ефект. І поступово це зростання має розганятися, якщо не буде якихось збурень – зовнішніх чи внутрішніх. Якщо уряд не тиснутиме на економіку, то є перспектива переростання такого млявого зростання у прискорене.

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    Дмитро Шурхало

    На Радіо Свобода – з 2008 року. Спеціалізуюсь на політиці та історії.Народився в 1976 році у Сумах. Закінчив факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Працював у газетах «Пост-Поступ», «Київські відомості», «Вечірні вісті», журналі «Власть дєнєг». Автор книжок «Українська якбитологія», «Міфи Другої світової війни» та «Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи-державники»

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