Гройсман обіцяє «повноцінне економічне зростання»

2017-й стане роком початку повноцінного економічного зростання, обіцяє прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Як зазначив глава уряду на свої сторінці у мережі Facebook, зростання вантажних перевезень на залізниці та інші показники сигналізують про активізацію внутрішніх процесів в економічному житті. Між тим, восени минулого року Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту у два найближчі роки з огляду на несприятливу кон’юнктуру на світових ринках.

Старший економіст Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна», головний експерт податкової групи «Реанімаційного пакету реформ» Володимир Дубровський вважає, що виконання цієї обіцянки залежить у значній мірі від того, чи зуміє глава уряду забезпечити підвищення мінімальної зарплати без посилення тиску на бізнес.

– Чи є зараз реальні передумови для повноцінного економічного зростання, про яке каже прем’єр?

– Це дуже залежить від самого прем’єра. Бо, якщо він проводитиме політику, з одного боку, тиску на бізнес з метою зібрати якомога більше Єдиного соціального внеску, а з іншого – якоїсь вибіркової підтримки розвитку саме промисловості, то буде велика проблема зі зростанням. Не думаю, що це занурить країну у кризу, але це може уповільнити зростання. Бо якщо жорстко запроваджуватиметься оце підвищення мінімальної зарплати, то це призведе до зростання безробіття…

– А що Ви маєте на увазі під «жорстким запровадженням»? Це запровадили законом.

– Одна справа, просто ухвалити закон і зовсім інша – надавати місцевим адміністраціям можливість перевіряти трудові відносини, створювати робочі групи, які мають перевіряти, чи дійсно всі підприємства підняли зарплату. А якщо в підприємств немає ресурсів підняти зарплату, то що далі робити? А якщо будуть запроваджені штрафи по сто тисяч гривень? Якщо очільник Державної фіскальної служби пан Насіров отримає карт-бланш на перевірку 180 тисяч підприємств, які, як він каже, не доплачують працівникам, якщо вбиватиметься клин між найманими працівниками і працедавцями – це все дуже шкодитиме економічному зростанню.

Звісно, від цього дехто виграє, зокрема бюджетники. Є певні резони, аби це запроваджувати. Але це дуже несвоєчасно.

– А чому?

Підвищення мінімальної зарплати проходить в ув’язці із репресіями проти бізнесу, аби зібрати більше Єдиного соціального внеску

– Бо це підвищення мінімальної зарплати проходить в ув’язці із репресіями проти бізнесу, аби зібрати більше Єдиного соціального внеску. І це має компенсувати в бюджеті підвищення зарплати. Тобто, підвищення відбувається не за рахунок збільшення доходів завдяки економічному зростанню, бо таких доходів поки що немає. І, я дуже сподіваюся – це не буде за рахунок емісійних грошей, але за рахунок все-таки збільшення податкового тиску на бізнес.

– До речі, минулий рік завершився мінімальним економічним зростанням. Але чи можна його назвати, як каже прем’єр-міністр, повноцінним?

Якщо уряд не тиснутиме на економіку, то є перспектива переростання такого млявого зростання у прискорене

– Це зростання доволі нестійке, яке відбувається, передусім, завдяки ефекту відновлення економіки після кризи. Економіка – це живий організм, який адаптується до нових – доволі важких – реалій. Наразі це відновлення доволі повільне, бо не далися взнаки ефекти від реформ. Ми сподіваємося, що податкова реформа і дерегуляція дадуть такий ефект. І поступово це зростання має розганятися, якщо не буде якихось збурень – зовнішніх чи внутрішніх. Якщо уряд не тиснутиме на економіку, то є перспектива переростання такого млявого зростання у прискорене.