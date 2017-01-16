Прощання з Байденом на посаді віце-президента США. Чого чекати від його наступника?

Джозеф Байден в останні дні на посаді віце-президента США прилетів до Києва. Він зустрівся в понеділок із прем’єром Володимиром Гройсманом та президентом Петром Порошенком. У заключній промові Байден закликав українців боротись із корупцією, яка загрожує безпеці не менше, ніж збройний конфлікт на сході держави. І запевнив, що санкції проти Росії зберігатимуться доти, доки Україна не відновить свою територіальну цілісність, зокрема – не поверне Крим.

Візит Джо Байдена став прощанням віце-президента США з Україною, чиїми проблемами він опікувався після подій на Майдані.

«Пане президенте, я, мабуть, телефонуватиму Вам раз на кілька тижнів, просто щоб почути Ваш голос, як це було впродовж тривалого часу», – пожартував Байден до Порошенка, нагадуючи про тісну співпрацю.

Байден також додав, що розуміє втому українців від Мінського процесу. Утім, на його думку, це зараз – єдиний ефективний інструмент урегулювання конфлікту. І його політичну частину не можна буде реалізувати, поки Росія не припинить агресію і на Донбас не повернеться мир, додав він.

«Разом із нашими партнерами з Євросоюзу та «Групи семи» ми дали зрозуміти, що санкції мають тривати, поки Росія повністю – наголошую, повністю – не виконає своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями. Санкції проти Росії, пов’язані з Кримом, повинні зберігатися, поки Росія не поверне Крим українцям», – наголосив Джо Байден.

Байден також назвав кроком у правильному напрямку створення антикорупційних відомств. При цьому закцентував, що корупція залишається ключовою проблемою України і шкодить безпеці не менше, ніж російська агресія. Порадив також далі працювати з Міжнародним валютним фондом, очищувати банківський сектор, покращувати бізнес-клімат і не повертатись до газової залежності від Росії.

2017 рік, за словами Байдена, буде непростим. І тому українським високопосадовцям варто дбати про суспільне благо, а не власне збагачення, і більше гуртувати Україну:

«Я вірю, що українці більше не хочуть відкладати розвиток вільної, відкритої, процвітаючої та демократичної України. Тож досягніть цього», – закликав він.

Усі, хто сповідують демократичні цінності, є ворогами Кремля – Порошенко

У відповідь на це Петро Порошенко назвав Байдена другом України та своїм власним другом. І подякував ще поки чинному віце-президенту США за послідовну підтримку України, особливо після Революції Гідності. Зокрема завдяки Байдену у світі сформувалась проукраїнська коаліція, додав Порошенко.

«Україна усвідомлює, що не є єдиним ворогом Москви. Усі, хто сповідують демократичні цінності, є ворогами Кремля», – сказав Порошенко.

Президент також заявив, що за останні кілька років Україна зробила крок уперед більший, аніж від початку здобуття незалежності. Зокрема, згадав про запущені реформи: судову, антикорупційну, адміністративну та децентралізацію.

«Сьогодні ми розбудовуємо нову, сильну, потужну, демократичну Україну. Це вже далеко не та держава, з якої ми починали на етапі втечі збанкрутілої і злочинної влади на початку російської військової агресії. Це – Україна, яка має гідність, прагнення до демократичних реформ. Це Україна, яка більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії», – додав президент.

Якою буде політика США щодо України після Байдена?

Експерти називають візит Байдена до Києва «символічним», адже уже 20 січня він передасть повноваження новому віце-президентові Майку Пенсу. Байден анонсував, що після президентських виборів у США прилетить до України, за комунікацію з якою відповідав останні роки. Тож питання полягало лише в тому, зробить він це перед Новим роком чи після, говорить у коментарі Радіо Свобода політолог-міжнародник Олеся Яхно.

З іншого боку, візит ще чинного віце-президента США має і практичну ціль: ймовірно, Байден та Порошенко поза камерами обговорили виклики, які стоятимуть перед Україною цього року на тлі внутрішніх проблем та політичних змін в Америці, припускає Яхно.

У контексті цього важливо прислухатись до офіційних заяв новообраного президента США Дональда Трампа та його адміністрації, додає вона. Зокрема, Трамп не виключив угоди з Росією про обмеження санкцій в обмін на скорочення ядерних озброєнь. А наступник Байдена, Майк Пенс, заявив, що налагоджування хороших відносин із Москвою піде на користь і Росії, й Америці.

«Може бути більш жорстка позиція по окремих санкціях, там, де потрібна підтримка і голосування Конгресу. І більш м’яка по тих санкціях, де це залежить від Трампа. І можемо очікувати, можливо, менше фінансової допомоги, але більше допомоги на військово-технічному рівні», – вважає експерт.

Водночас Байден схвально відгукувався про свого наступника. І, за інформацією Білого дому, він надіслав Пенсові записки з порадами, як краще налагодити відносини, зокрема з українськими лідерами.

Окрім того, поки Сполучені Штати діють послідовно щодо Росії, говорить Яхно. Зокрема, Америка розширила санкції за агресію в Україні до 2018 року і додала ще п’ять осіб до санкційного «списку Магнітського». Певні несподіванки в американській політиці щодо України можуть бути надалі у тих питаннях, на які поширюватиметься компетенція Трампа, припускає Яхно.