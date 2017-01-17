(Друкуємо мовою оригіналу)

Центр предоставления бесплатной правовой помощи открыли на КПВВ «Майорск». С сегодняшнего дня юристы здесь будут предоставлять консультацию всем, кому она необходима. Специалисты прямо на контрольном пункте помогут оформить или восстановить документы, подать жалобу или оформить пропуск через линию разграничения. Пересекающие КПВВ граждане отнеслись к этому неоднозначно.

С начала года не было ни одного раза, чтобы КПВВ закрылось, а люди остались ночевать

Контрольный пункт въезда-выезда «Майорск» остается одним из самых загруженных. Сегодня здесь, в очередной раз после ночного обстрела нет электроэнергии. Поэтому КПВВ работает на автономных генераторах. Наплыв людей и автомобилей большой, но вполне контролируемый. По крайней мере, ночующих под КПВВ не было.

«Сегодня никого не осталось. Вообще с начала года не было ни одного раза, чтобы КПВВ закрылось, а люди остались ночевать. Сегодня, вы сами видите, очереди совсем небольшие и движение неплохое», – говорит исполняющий обязанности начальника отдела пограничной службы «Бахмут» Артем Рожков.

Не каждый человек имеет юридическое образование и может разобраться, куда ему обратиться в случае необходимости

Сегодня прямо на территории КПВВ со стороны неподконтрольной Горловки открыли пункт предоставления бесплатной правовой помощи. Юристы консультируют граждан по любым вопросам, связанных с соблюдением прав, также помогают в оформлении документов или пропусков через линию разграничения. Пенсионер из Горловки Андрей Матюха говорит, что это очень полезная инициатива, ведь в суматохе не каждый человек может разобраться, кто и что от него требует.

«Я сам раньше работал руководителем, и знаю, что не каждый человек имеет юридическое образование и может разобраться, куда ему обратиться в случае необходимости. Двух бланков нигде не дают, права на ошибку нет, испортить нельзя. И, порою, заявления можно заполнять до бесконечности. А тут, видите, мне помогли заполнить все, и я с радостью возвращаюсь, и голова не болит», – говорит Андрей Матюха.

Волонтеры прямо в очереди раздают людям буклеты с контактами правозащитных организаций и рекламируют новый пункт предоставления бесплатной правовой помощи.

Почему человек должен со своего города уезжать в чужой город, проживать там, чтобы получить свою заработанную пенсию?

В очереди многие люди настроены скептически. В помощь юристов не верят. Когда здесь начинают говорить о правах, у пенсионеров нервы не выдерживают.

«Только одна говорильня. А на самом деле, ничего не делается для народа. Ничего! Почему человек должен со своего города уезжать в чужой город, проживать там, чтобы получить свою заработанную пенсию? Закон существует во всем мире, где бы ты ни был, в каком уголке мира, ты пенсию обязан получать, а нас держат вообще за быдло», – жалуется пенсионерка из Енакиево Людмила.

Организаторы пункта бесплатной правовой помощи говорят, что готовы консультировать граждан по любым правовым вопросам, помочь найти необходимые учреждения или органы исполнительной власти и даже оформить документы.

Люди смогут проконсультироваться по любым правовым вопросам

«Люди смогут проконсультироваться по любым правовым вопросам, получить некоторые логистические данные, где найти управления труда и соцзащиты населения. В Бахмуте или других городах. Смогут также узнать обо всех возможных социальных проектах наших партнеров, где могут получить гуманитарную помощь, где администрации. В целом, любой информацией, которая у нас есть, мы поделимся», – обещает директор Краматорского центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Ярослав Писарев.

Вечный пост?

Реализовать этот проект удалось благодаря сотрудничеству Министерства юстиции Украины, Норвежского совета по делам беженцев и управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Донорские организации обещают, что в Майорске такой центр будет существовать, пока КПВВ не ликвидируют.

Он рассчитан на все время существования этого контрольного пункта и пока здесь будут собираться люди

«Мы рассчитываем, что этот проект сможет предоставлять помощь людям настолько долго, насколько это возможно. Он рассчитан на все время существования этого контрольного пункта и пока здесь будут собираться люди. Если это будет актуально, если мы сможем согласовать все вопросы со всеми инстанциями, в том числе Госпогранслужбой Украины и штабом АТО, то мы, я думаю, будем расширяться», – рассказывает специалист по правовым вопросам полевого офиса управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Вартан Мурадян.

В планах открыть подобные центры и в других пунктах пропуска, Марьинке, Новотроицком, возможно, со временем и в Луганской области. Однако это возможно только, если майорский покажет свою необходимость.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)