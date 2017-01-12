Контрольные пункты въезда-выезда могут расширить и открыть в них новые сервисы уже в ближайшее время. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в ходе рабочей поездки в Донецкую область. Кроме того, скоро будет утвержден план действий по интеграции жителей неподконтрольных территорий в украинское общество.

Очереди на контрольных пунктах въезда-выезда не исчезли. Люди продолжают часами мерзнуть и ждать, когда смогут пересечь линию разграничения. Из-за погоды здесь нередко пропадает электричество. И без того медленный процесс затягивается еще сильнее.

Вот здесь – на пропускных пунктах – наладить надо порядок. Что на одном пункте паспортный контроль медленный, что на втором

«Вот здесь – на пропускных пунктах – наладить надо порядок. Что на одном пункте паспортный контроль медленный, что на втором. Вот сейчас света нет. Никто никого не пропускает, стоим и ждем, что будет дальше? А когда я в Бахмут приеду? Когда я обратно выеду? Как я домой доберусь?» – жалуется житель Горловки Анатолий.

По информации волонтеров, вскоре вблизи КПВВ планируют открыть пункты предоставления некоторых административных услуг. Здесь смогут выдавать официальные украинские документы, например, паспорта или акты гражданского состояния: свидетельства о браке или рождении. По мнению людей, некоторых это могло избавить от необходимости ездить на подконтрольные территории.

За каждой бумажкой ездим, ребенок родился, а документы наши горловские недействительны

«Конечно, это помогло бы, ведь за каждой бумажкой ездим, ребенок родился, а документы наши горловские недействительны. Их же нигде не признают. А тут надо выстаивать по три-четыре часа в очередях. А было такое вот в октябре, что я приехала, и на посту до 7 вечера стояла, уже стемнело, куда идти? Ночевать пришлось на вокзале», – рассказывает жительница Горловки Александра

Говорят, что есть план!

В сети появилась информация о том, что у правительства существует некий план по реализации государственной политики в отношении неподконтрольных территорий. И Кабинет министров его якобы уже принял. Поэтому многие посчитали, что украинские документы можно будет оформить прямо на КПВВ. Однако это не совсем так.

Этот план более широкий, чем просто модернизация КПВВ

«Касательно КПВВ. Этот план более широкий, чем просто модернизация КПВВ. Его скоро опубликуют на сайте Кабинета министров, и все смогут увидеть, что там предлагается. Он касается многих аспектов работы всех ведомств по реинтеграции людей, живущих по обе стороны линии разграничения. Он направлен на единение двух частей украинского общества», – говорит министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Вместе с тем, министр заявил, что непосредственно на КПВВ обустроить такой пункт оказания административных услуг нельзя из соображений безопасности. Да и технически подвести к линии разграничения все коммуникации и расположить там все необходимые реестры и базы данных невозможно. Поэтому такие пункты будут создаваться максимально близко к КПВВ, но не на самих пунктах пропуска.

Год новый, проблемы старые

Сегодня перед открытием на КПВВ «Майорск» очередь автомобилей достигала километра. Пограничники говорят, что в сравнении с началом января, поток пассажиров значительно увеличился. После праздников у людей начались повседневные заботы: вновь появилось много студентов, люди едут на работу или за продуктами на подконтрольные правительству территории.

Пассажиропоток существенно увеличился – почти в четыре раза. Это в сравнении с началом января

«Пассажиропоток существенно увеличился – почти в четыре раза. Это в сравнении с началом января. Например, в первые дни нового года у нас проезжало около 200 машин и трех тысяч пешеходов. Сейчас мы фиксируем значительное увеличение. Эта цифра увеличилась до 800-900 автомобилей за рабочий день, а пешеходов – около 8 тысяч», – говорит исполняющий обязанности начальника отдела пограничной службы «Бахмут» Артем Рожков.

КПВВ расширят, если найдут деньги

13 января на КПВВ «Майорск» побывала первый вице-спикер Верховной Рады и уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. Здесь она пообщалась с военнослужащими и людьми, которые пересекают линию разграничения. Чиновница заявила, что пункты пропуска, безусловно, следует расширять, но чтобы это сделать, необходима помощь иностранных партнеров по обустройству новых рабочих мест для пограничников.

Единственная проблема – это вопрос средств и людей

«Сейчас нам надо все-таки заботиться о том, как работают КПВВ. А значит, в первую очередь, увеличить штат сотрудников. Это понимают и пограничники, и фискалы. Единственная проблема – это вопрос средств и людей. Поэтому мы будем приветствовать и снова обращаться к международным партнерам с просьбой предоставить техническую помощь для оборудования КПВВ. Для того, чтобы там мы установили новые модули», – рассказала Ирина Геращенко.

О том, где именно будут искать средства на расширение пунктов пропуска и когда это возможно будет реализовать, нардеп не уточнила. При этом добавила, что главная цель Украинского правительства – ликвидировать КПВВ, и вернуть пограничников на украинско-российскую границу. Единственный вариант для этого – соблюдение Минских соглашений.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)