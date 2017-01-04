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04 січня 2017, Київ 20:50
Політика

В Луганской области нашли альтернативу пункту пропуска в Золотом

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(Друкуємо мовою оригіналу)

В Луганской области рассматривают возможность открытия автомобильного пункта пропуска в районе населенного пункта Новотошковское. Это может стать альтернативой неработающему КПВВ «Золотое», открытие которого в течение года блокировали сепаратисты. Предложения по созданию пункта пропуска в Новотошковском направлены высшему руководству страны и могут быть рассмотрены уже на ближайшей встрече контактной группы в Минске. Идея открыть пункт пропуска именно в этом населенном пункте не новая. Его рассматривали больше года назад, но тогда отказались в пользу КПВВ «Золотое».

С инициативой открыть пункт пропуска в районе Новотошковского выступила областная власть. Как рассказал заместитель руководителя областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, такое предложение было направлено в CНБО, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, а также представителю Украины на переговорах в Минске Ирине Геращенко. По мнению Юрия Клименко, КПВВ в Новотошковском может стать альтернативой пункту пропуска «Золотое», которое сепаратисты не хотят открывать. А возможность открытия пункта пропуска в Новотошковском будет рассмотрена на ближайшем заседании в Минске.

Я надеюсь, что в порядок проведения совещания будет внесен вопрос по открытию пункта пропуска
Юрий Клименко

«13 января, если мне память не изменяет, будет первое заседание в 2017 году. И я надеюсь, что в порядок проведения совещания будет внесен вопрос по открытию пункта пропуска как альтернативы «Золотому» в районе населенного пункта Новотошковское», – рассказал Юрий Клименко.

Идея открыть пункт пропуска именно в Новотошковском не нова. Населенный пункт рассматривался для этих целей больше года назад. Об этом рассказал руководитель местной военно-гражданской администрации Сергей Шакун. По его словам, в случае достижения договоренностей об открытии, на обустройство КПВВ понадобится несколько недель. Нужно только завести и установить бетонные блоки и вагончики для силовиков. Также в Новотошковском практически все готово для открытия логистического центра и кабинетов социальных и банковских работников. Так как еще год назад на это выделялись деньги и проводились ремонтные работы.

Здание под логистический центр

Здание под логистический центр

Если сегодня поступит команда, то завтра люди уже начнут там работать
Сергей Шакун

«Тот же самый клуб или, как планировался, логистический центр – это все сделано. Вот если сегодня поступит команда, то завтра люди уже начнут там работать. Есть бомбоубежище приблизительно для 300 человек», – рассказал Сергей Шакун.

Если ехать из Северодонецка в Луганск не через Золотое, а Новотошковское, то экономия по расстоянию будет приблизительно 50 километров – переселенец

Пункт пропуска в Новотошковском может стать первым, и пока единственным автомобильным КПВВ на территории Луганской области. Некоторые автомобилисты видят в нем преимущества перед тем же неработающим пунктом пропуска «Золотое». По словам переселенца Николая, который периодически ездит навестить родственников на неподконтрольную территорию, через Новотошковское можно быстрее добраться до ключевых городов.

С так называемого «бахмутского шляха» есть развязки на все ключевые города области

«Если брать путь Северодонецк – Луганск, то он будет намного прямее и экономия по расстоянию будет приблизительно 50 километров. Плюс с так называемого «бахмутского шляха», как его в народе называют, есть развязки на все ключевые города области – Алчевск, Стаханов, Перевальск», – рассказал переселенец Николай.

Кроме того, в областной администрации считают, что открытие КПВВ в Новотошковском сможет разгрузить пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской. В среднем, его ежедневно пересекает около 4 тысяч человек. Притом, что изначально он рассчитывался на вдвое меньшее количество людей.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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