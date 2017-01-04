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В Луганской области рассматривают возможность открытия автомобильного пункта пропуска в районе населенного пункта Новотошковское. Это может стать альтернативой неработающему КПВВ «Золотое», открытие которого в течение года блокировали сепаратисты. Предложения по созданию пункта пропуска в Новотошковском направлены высшему руководству страны и могут быть рассмотрены уже на ближайшей встрече контактной группы в Минске. Идея открыть пункт пропуска именно в этом населенном пункте не новая. Его рассматривали больше года назад, но тогда отказались в пользу КПВВ «Золотое».

С инициативой открыть пункт пропуска в районе Новотошковского выступила областная власть. Как рассказал заместитель руководителя областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, такое предложение было направлено в CНБО, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, а также представителю Украины на переговорах в Минске Ирине Геращенко. По мнению Юрия Клименко, КПВВ в Новотошковском может стать альтернативой пункту пропуска «Золотое», которое сепаратисты не хотят открывать. А возможность открытия пункта пропуска в Новотошковском будет рассмотрена на ближайшем заседании в Минске.

Я надеюсь, что в порядок проведения совещания будет внесен вопрос по открытию пункта пропуска

«13 января, если мне память не изменяет, будет первое заседание в 2017 году. И я надеюсь, что в порядок проведения совещания будет внесен вопрос по открытию пункта пропуска как альтернативы «Золотому» в районе населенного пункта Новотошковское», – рассказал Юрий Клименко.

Идея открыть пункт пропуска именно в Новотошковском не нова. Населенный пункт рассматривался для этих целей больше года назад. Об этом рассказал руководитель местной военно-гражданской администрации Сергей Шакун. По его словам, в случае достижения договоренностей об открытии, на обустройство КПВВ понадобится несколько недель. Нужно только завести и установить бетонные блоки и вагончики для силовиков. Также в Новотошковском практически все готово для открытия логистического центра и кабинетов социальных и банковских работников. Так как еще год назад на это выделялись деньги и проводились ремонтные работы.

Если сегодня поступит команда, то завтра люди уже начнут там работать

«Тот же самый клуб или, как планировался, логистический центр – это все сделано. Вот если сегодня поступит команда, то завтра люди уже начнут там работать. Есть бомбоубежище приблизительно для 300 человек», – рассказал Сергей Шакун.

Если ехать из Северодонецка в Луганск не через Золотое, а Новотошковское, то экономия по расстоянию будет приблизительно 50 километров – переселенец

Пункт пропуска в Новотошковском может стать первым, и пока единственным автомобильным КПВВ на территории Луганской области. Некоторые автомобилисты видят в нем преимущества перед тем же неработающим пунктом пропуска «Золотое». По словам переселенца Николая, который периодически ездит навестить родственников на неподконтрольную территорию, через Новотошковское можно быстрее добраться до ключевых городов.

С так называемого «бахмутского шляха» есть развязки на все ключевые города области

«Если брать путь Северодонецк – Луганск, то он будет намного прямее и экономия по расстоянию будет приблизительно 50 километров. Плюс с так называемого «бахмутского шляха», как его в народе называют, есть развязки на все ключевые города области – Алчевск, Стаханов, Перевальск», – рассказал переселенец Николай.

Кроме того, в областной администрации считают, что открытие КПВВ в Новотошковском сможет разгрузить пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской. В среднем, его ежедневно пересекает около 4 тысяч человек. Притом, что изначально он рассчитывался на вдвое меньшее количество людей.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)