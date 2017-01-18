Радіо Свобода Daily: ООН надала фотокопію прохання Януковича до Росії ввести війська в Україну

Головна військова прокуратура отримала від секретаріату ООН фотокопію заяви колишнього президента України Віктора Януковича з проханням ввести війська Росії в Україну. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Фото документа він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. У цей час суд у Лондоні почав розглядати позов щодо «боргу Януковича».

Крім цього Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН, що працює в Гаазі. Серед звинувачень – фінансування тероризму та дискримінація спільнот етнічних українців та кримських татар на території окупованого Криму. Щодо тероризму, то йдеться, зокрема, про: збиття малайзійського літака на Донбасі, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

Від судів за кордоном до судів в Україні. Суддя Святошинського районного суду Києва Сергій Дячук заявив про втручання у свою роботу під час розгляду справи щодо обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут». Дячук зазначив, що через дії низки громадських організацій були зірвані 4 засідання суду. У зв’язку з цією ситуацією він допускає перехід у закритий режим розгляду справи.

Після новорічних канікул до роботи повернулися народні депутати. І ось результати роботи їхнього першого робочого дня у новому році.

– По-перше, депутати не підняли собі зарплату. А точніше, не затвердили кошторис Верховної Ради, в якому таке підвищення було заплановане.

–​ Підтримали запровадження поняття «автодороги оборонного значення».

– Запровадили в Україні День українського добровольця, що відзначатиметься 14 березня.

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«Все погане фінансує все хороше» – принцип, за яким у Європі податок із грального бізнесу, акциз із тютюну та алкоголю виділяють на розвиток культури. В Україні теж намагаються запровадити щось схоже, а саме – створити Державний фонд гуманітарного розвитку, який би витрачав, скажімо, лотерейний податок на грант молодим спортсменам чи митцям. Утім, цей законопроект на рік «завис» серед бюрократичних парламентських процедур. Натомість «під ялиночку» з’явився новий схожий проект – про Український культурний фонд, підзвітний Міністерству культури. Про «азартні» кошти там не згадується, та і вплив громадськості менший. То що таке цей проект культурного фонду: новаторство чи імітація реформ? Розбирались наші журналісти.

А тепер, гляньте, будь ласка, на фото. Це італієць Антоніо Таяні. Його депутати Європарламенту обрали президентом Європейського парламенту. На найближчі 2,5 роки він змінив на посаді Мартіна Шульца, який залишає Брюссель і повертається у німецьку політику.

Далі декілька міжнародних заяв.

Президент Китаю Сі Цзіньпін відкрив засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі, виступивши з промовою про захист вільної торгівлі. А президент України Петро Порошенко у Давосі в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив, що політика щодо України має широку підтримку у США, а з новим президентом Дональдом Трампом він вже навіть домовився про зустріч.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей оприлюднила план виходу країни з Євросоюзу. За її словами, «напіввиходу» очікувати не варто, тож Великобританія залишить «спільний ринок» Європейського союзу після того, як вийде з ЄС.

«Автори історій про компромат на Трампа гірше повій» – так президент Росії Володимир Путін прокоментував повідомлення про збір російськими спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Ось відео. ​

На завершення сьогодні цінна знахідка в Одесі. Там випадково знайшли фреску «бойчукістів», датовану 1928 роком.

Будьте пильними. Можливо безцінний скарб у вас під носом!

Ваше Радіо Свобода Daily