Лави Російського ПЕН-центру суттєво рідіють (світова преса)

Прага – Про міжнародну відповідальність Росії перед світом за агресію в Україні повідомляє французький часопис Le Monde. А відомий американський щоденник The Financial Times звертається до теми відносин між США та Росією, зокрема, як вплине політика новообраного президента США на ці відносини, а також і про радість росіян від вибору американців. Із Російського PEN-центра вийшла Нобелівський лауреат, відома білоруська письменниця Людмила Алексієвич, наголошує німецький Die Welt, на її думку, його керівництво «облизує владі чоботи». А до полеміки американських журналістів із Дональдом Трампом звертається інтернет-видання Columbia Journalism Review.

Російська закордонна політика і так само напружена ситуація всередині Росії ставить під загрозу роботу творчих об’єднань в країні. Суперечки і незгоди розколюють, зокрема, Російську спілку письменників, пише німецький часопис Die Welt. Понад 60 членів Російського ПЕН-центру виступили на захист українського режисера Олега Сенцова, однак керівництво організації цю акцію не підтримало. Лауреат Нобелівської премії з літератури, білоруська письменниця Світлана Алексієвич вважає, що «Російський ПЕН-центр «облизує владі чоботи» і на знак протесту вийшла з організації. Її шляхом пішли ще понад 30 російських письменників і поетів, серед яких Борис Акунін, Володимир Сорокін, Лев Рубінштейн. Письменники з американського ПЕН-центру, зазначає Die Welt, своїх російських колег підтримали.

«Україна подала до Міжнародного суду – вищої правової інстанції ООН, позов, в якому звинувачує Росію «у підтримці тероризму», повідомляє французький щоденник Le Monde​ «Російська Федерація взяла на себе міжнародну відповідальність, – зазначає далі газета, – підтримуючи тероризм». Київ зазначає, що в Криму Росія порушує Міжнародну конвенцію щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації, систематично утискуючи кримськотатарський народ, придушуючи політичні і культурні прояви ідентичності цієї етнічної меншини, наголошує Le Monde. Україна просить Міжнародний суд засудити Росію за всі втрати, зокрема, за збиття літака рейсу МН17 і обстріли цивільних громадян.

Відомий американський щоденник The Financial Times звертає увагу на неприховані почуття радості, які охопили Росію після перемоги Дональда Трампа у виборах на посаду президента США. Однак радість не у всіх, зауважує автор Кетрін Хілле. Зокрема, виразно оживились полиці московських крамниць, де переважають «матрьошки» з портретами Трампа. Та зусилля російських політиків «на цей момент скеровані на те, щоб відносини між Трампом і Путіним складались добре. «Нам відомо, що Трамп не може ухвалювати рішення сам по собі в такій самій мірі, як це може наш президент», – цитує авторка одного з неназваних російських політиків. На думку Кетрін Хілле, Москва не зациклиться на питанні санкцій. «Російські офіційні особи вважають: якщо Трамп невдовзі скасує санкції, він може нарватись на негативну внутрішньо-політичну реакцію, череватою навіть закріпленням санкцій у законодавстві». «Зміна курсу ближчим часом була б великою помилкою», – вважає Кетрін Хілле.

Відкритий лист до президента США від американських журналістів опублікувало інтернет-видання Columbia Journalism Review. Журналісти звертають увагу президента на прес-конференцію, на якій не всім присутнім була надана можливість задати запитання. «Звичайно, це є Ваш вибір. Ми вміємо дуже добре знаходити альтернативні шляху пошуку інформації», «ми вирішуємо, скільки ефірного часу дати речникам і заступникам», – наголошено у листі.